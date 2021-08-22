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Путин заявил, что годовая инфляция в РФ сейчас составляет 6,5%

Рост цен в России составляет 6,5% по году, сообщил президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия".
ТАСС
Президент Владимир Путин считает, что меры правительства и Центрального банка, предпринимаемые для сдерживания инфляции, абсолютно адекватны складывающейся обстановке.
Российская газета
"Фактическая инфляция год к году сегодня 6,5%", - сказал глава государства.
ТАСС
Путин отметил, что для пожилых граждан РФ реальная инфляция выше средней в 6,5% из-за структуры потребления.
ТАСС

С чего всё началось

Таким образом рост цен в стране в текущем году глава государства оценил на встрече с представителями «Единой России», трансляцию в YouTube
 ведет телеканал 360.

Подробнее о событии

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