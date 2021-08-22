ТАССПутин заявил, что годовая инфляция в РФ сейчас составляет 6,5%Рост цен в России составляет 6,5% по году, сообщил президент РФ Владимир Путин в воскресенье на встрече с представителями партии "Единая Россия".ТАССПрезидент Владимир Путин считает, что меры правительства и Центрального банка, предпринимаемые для сдерживания инфляции, абсолютно адекватны складывающейся обстановке.Российская газета"Фактическая инфляция год к году сегодня 6,5%", - сказал глава государства.ТАССПутин отметил, что для пожилых граждан РФ реальная инфляция выше средней в 6,5% из-за структуры потребления.ТАССЧитать далееСвернутьНевские НовостиНевские НовостиLife.ruГазета.RuРЕН ТВС чего всё началосьТаким образом рост цен в стране в текущем году глава государства оценил на встрече с представителями «Единой России», трансляцию в YouTube ведет телеканал 360.Lenta.ru06:47Подробнее о событииПутин заявил, что действия правительства и ЦБ адекватны ситуации с инфляциейГазета.Ru06:57Президент Путин заявил, что инфляция в России составляет 6,5 процентаLenta.ru06:47Путин оценил меры кабмина и ЦБ для сдерживания инфляцииРоссийская газета06:42Путин назвал действия ЦБ и правительства адекватными ситуацииИнтерфакс06:33Путин: фактическая инфляция сейчас составляет 6,5%РЕН ТВ06:21Путин заявил, что годовая инфляция в РФ сейчас составляет 6,5%ТАСС06:21Путин рассказал о мерах кабмина и ЦБ по сдерживанию инфляцииLife.ru06:53Показать ещёОценить317Поделиться