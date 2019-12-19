Экономика
РЕН ТВПутин заявил, что годовая инфляция замедлилась до 3,25%
Президент России Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в России на данный момент замедлилась до 3,25%. Он подчеркнул, что в начале следующего года можно будет увидеть и 3%.
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Космос
Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесен
Космос
На Южном Урале обещают создать многоразовую ракету за восемь лет
Восемь лет потребуется южноуральским специалистам для разработки многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя «Корона».
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Происшествия
В Благовещенске массово эвакуировали детские сады
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Общество
В Петербурге закрываются магазины Spar. Сегодня последний день работы
Политика
«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газу в пятницу в Минске
«Газпром» продолжит переговоры с Украиной по газовым вопросам в пятницу в Минске после консультаций в Берлине.
Технологии
В Китае запустят искусственное Солнце
Происшествия
Полицейские на Сахалине избили мужчину из-за фамилии
Сахалинские полицейские избили 38-летнего военнослужащего, приняв его за преступника. Об этом 19 декабря сообщает ИА «Сахалин.инфо».
Общество
В Греции найдены две гробницы бронзового века, выложенные золотом
Специалисты обнаружили сразу две гробницы, полностью выложенные золотом, а также содержащие разные драгоценности.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Здоровье
Врачи назвали ошибки россиян в лечении гриппа и ОРВИ
Врач-терапевт Андрей Кондрахин объяснил, что не следует делать, если было принято решение лечить простуду самостоятельно, пишет РБК.
Экономика
Названо число планирующих взять ипотеку семей в России
В России порядка 16,5 млн семей собираются в среднесрочной перспективе приобрести жилье, из них 13,5 млн готовы взять для этого ипотеку.
Политика
Группе «Воровайки» запретили въезд на Украину
Участницам российской шансон-группы «Воровайки» запретили въезд на Украину.
Технологии
В Роскачестве рассказали о безопасном использовании IP-камер
Здоровье
А сколько у вас? Начальник горздрава заявил, что врачи в Екатеринбурге получают по 70 тысяч
Если вы работаете врачом в Екатеринбурге, расскажите нам, сколько на самом деле вы зарабатываете.
Политика
Большая пресс-конференция Путина длилась более четырех часов
Большая пресс-конференция президента России Владимиру Путина длилась 4 часа 18 минут. Об этом в четверг сообщили «РИА Новости».
Политика
Берлин не решится на контрмеры в ответ на санкции США, считает Пушков
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что единственный возможный ответ новым санкциям США из-за газопровода "Северный поток-2" - это угроза контрмер, на которую Берлин не решится.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Политика
Рейтинг Зеленского вырос до 62 процентов
Согласно имеющейся информации, за последние две недели уровень удовлетворенности работой президента Зеленского увеличился с 53% до 62%, вместе с тем уменьшилось и недовольство его работой.
Авто
Озвучены цены и комплектации нового Renault Captur в Великобритании
Renault представил информацию о ценах и спецификациях кроссовера Captur второго поколения в Великобритании в преддверии заказов, которые начнутся в конце этого месяца.
Общество
Нетаньяху обещает добиваться возвращения Наамы Иссахар в Израиль
Обещание сделать всё, чтобы Наама Иссахар, осуждённая в РФ за наркотики, вернулась в Израиль, дал её матери Яффе Иссахар 19 декабря израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщили в его пресс-службе.
Общество
Учения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря
23 декабря 2019 года пройдут так называемые учения по «суверенному рунету».
Единоборства
Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое
Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
Биатлон
Немец Долль выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону во Франции
Немецкий спортсмен Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходит во французском городе Анси.
Игры
Представлена консоль Xbox Series X от Microsoft
Microsoft представила новую игровую приставку Xbox Series X во время форума The Game Awards.