Экономика
9111.ruПутин заявил, что годовая инфляция замедлилась до 3,25%
В ходе ежегодной итоговой пресс-конференции глава государства Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в стране замедлилась до 3,25%.
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Политика
В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
Технологии
Facebook создает ОС для отказа от Android
Цель, ради которой Facebook создает свою программную платформу, заключается в независимости от Google и ее ОС Android, на базе которой сейчас работают практически все ее гаджеты, пишет The Information.
Происшествия
Улицу Ушинского перекрыли из-за снаряда военных лет
Происшествия
При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ
В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на Большой Лубянке в Москве, погиб сотрудник ФСБ, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам.
Спорт
WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России
Российские спортсмены находятся на пятом месте (82). Отмечается, что всего за 2017 год WADA выявило 1804 нарушения антидопинговых правил.
Политика
Путин поддержал идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»
Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине.
Здоровье
Эти три продукта защитят от рака
Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Шоу-бизнес
Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила
Через какое-то время певица рассказала обо всем отцу, который был поражен тем, что произошло.
Политика
В МИД прокомментировали импичмент Трампу
В среду демократы в палате представителей объявили Трампу импичмент по двум статьям.
Кино
Умерла первая французская девушка Бонда
Девушка сыграла Домино и стала первой французской девушкой Джеймса Бонда, пишет Le Monde.
Общество
Петербург приготовился к пробкам из-за лидеров СНГ
В Санкт-Петербурге ожидается резкое осложнение дорожной обстановки в связи со встречами лидеров России и ряда стран СНГ, которые пройдут в пятницу, 20 декабря, в Северной столице.
Кино
В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»
На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
Шоу-бизнес
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в больнице, но чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости ее супруг Бари Алибасов.
Гаджеты
Дебют платформы Intel Z490 и процессоров Comet Lake-S намечен на февраль
Процессоры Comet Lake-S должны выпускаться по 14-нм технологии, а старшая модель получит достаточно крупный кристалл с десятью ядрами, и всё это будет происходить на фоне сохранения дефицита производственных мощностей Intel, поэтому намёки на задержку дебюта никого не удивили.
Футбол
Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги
Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
Технологии
Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна
Удалось узнать, что оттенок именно желтого цвета, на который настраиваются дисплеи современных телефонов при ночном режиме, может негативно влиять в целом на здоровье.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Политика
Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Евросоюз с 1 января 2020 года, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции в Берлине по итогам многочасовых переговоров по транзиту газа.
Политика
Турчинов заявил, что «исконно русские земли» уместятся в Подмосковье
«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то «исконно русские» болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил в ответ Турчинов.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем
Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, которую назвали Марией.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Общество
В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России
В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
Общество
Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США
Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
Экономика
Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO
Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.
Происшествия
В стрелковом клубе ДОСААФ после ЧП на Лубянке работают силовики
В стрелковый клуб ДОСААФ, где занимался житель Подольска Евгений Манюров, устроивший стрельбу у здания ФСБ, в пятницу днем идут следственные мероприятия.
Общество
Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей в регионах
Врачи в российских регионах получают разную зарплату, так как оклады устанавливаются и на уровне субъекта, и на уровне руководителя медицинской организации.
Кино