Экономика

9111.ru9111.ruПутин заявил, что годовая инфляция замедлилась до 3,25%

В ходе ежегодной итоговой пресс-конференции глава государства Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в стране замедлилась до 3,25%.
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Путин назвал инфляцию 3,25% «очень хорошим показателем»

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ТАССвчера в 06:42

Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

РИА Новостивчера в 06:15

Инфляция может достичь 3% в начале 2020 года в России, предсказал Путин

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Инфляция в РФ в начале 2020 года может опуститься до 3%

Российская газетавчера в 06:15

Путин: мы не боимся инфляции, но не хотим повышения цен

Комсомольская правдавчера в 06:06

Андрей Новак назвал причину замедления инфляции на Украине

Украина.ру18 декабря в 12:00
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Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
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В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
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Facebook создает ОС для отказа от Android

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Улицу Ушинского перекрыли из-за снаряда военных лет

Peterburg2.ru 06:08
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При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

В результате стрельбы, которую открыл неизвестный на Большой Лубянке в Москве, погиб сотрудник ФСБ, сообщил РБК источник, близкий к правоохранительным органам.
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Российские спортсмены находятся на пятом месте (82). Отмечается, что всего за 2017 год WADA выявило 1804 нарушения антидопинговых правил.
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Политика

Путин поддержал идею межпарламентского диалога в «нормандском формате»

Президент России Владимир Путин поддержал идею организовать межпарламентский диалог в "нормандском формате" по урегулированию на Украине.
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Через какое-то время певица рассказала обо всем отцу, который был поражен тем, что произошло.
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В МИД прокомментировали импичмент Трампу

В среду демократы в палате представителей объявили Трампу импичмент по двум статьям.
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Умерла первая французская девушка Бонда

Девушка сыграла Домино и стала первой французской девушкой Джеймса Бонда, пишет Le Monde.
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Общество

Петербург приготовился к пробкам из-за лидеров СНГ

В Санкт-Петербурге ожидается резкое осложнение дорожной обстановки в связи со встречами лидеров России и ряда стран СНГ, которые пройдут в пятницу, 20 декабря, в Северной столице.
REGNUM 02:51
Кино

В России выходит девятый эпизод «Звездных войн»

На территории России в широкий прокат выходит девятый эпизод знаменитой киносаги "Звездные войны".
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Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в больнице, но чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости ее супруг Бари Алибасов.
РИА Новости вчера в 09:59
Гаджеты

Дебют платформы Intel Z490 и процессоров Comet Lake-S намечен на февраль

Процессоры Comet Lake-S должны выпускаться по 14-нм технологии, а старшая модель получит достаточно крупный кристалл с десятью ядрами, и всё это будет происходить на фоне сохранения дефицита производственных мощностей Intel, поэтому намёки на задержку дебюта никого не удивили.
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Футбол

Президент ПФЛ объяснил решение о сокращении групп лиги

Президент ПФЛ Андрей Соколов прокомментировал решение лиги сократить количество групп до четырёх.
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Технологии

Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна

Удалось узнать, что оттенок именно желтого цвета, на который настраиваются дисплеи современных телефонов при ночном режиме, может негативно влиять в целом на здоровье.
Evo-rus.com вчера в 09:21
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В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
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Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Евросоюз с 1 января 2020 года, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции в Берлине по итогам многочасовых переговоров по транзиту газа.
Интерфакс вчера в 15:19
Политика

Турчинов заявил, что «исконно русские земли» уместятся в Подмосковье

«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то «исконно русские» болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — заявил в ответ Турчинов.
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Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз. На свет появилась девочка, которую назвали Марией.
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Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом

Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
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В Роскачестве сравнили российские игристые вина

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ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию.
Известия 05:58
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Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

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Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO

Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом.
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В стрелковом клубе ДОСААФ после ЧП на Лубянке работают силовики

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Голикова объяснила разницу в зарплатах врачей в регионах

Врачи в российских регионах получают разную зарплату, так как оклады устанавливаются и на уровне субъекта, и на уровне руководителя медицинской организации.
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Четвертую часть «Мажора» покажут в 2021 году

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