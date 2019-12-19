В ходе ежегодной итоговой пресс-конференции глава государства Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в стране замедлилась до 3,25%.

Путин заявил, что годовая инфляция замедлилась до 3,25%

Технологии Facebook создает ОС для отказа от Android Цель, ради которой Facebook создает свою программную платформу, заключается в независимости от Google и ее ОС Android, на базе которой сейчас работают практически все ее гаджеты, пишет The Information.

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Общество Петербург приготовился к пробкам из-за лидеров СНГ В Санкт-Петербурге ожидается резкое осложнение дорожной обстановки в связи со встречами лидеров России и ряда стран СНГ, которые пройдут в пятницу, 20 декабря, в Северной столице.

Шоу-бизнес Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали Актриса Лидия Федосеева-Шукшина находится в больнице, но чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости ее супруг Бари Алибасов.

Гаджеты Дебют платформы Intel Z490 и процессоров Comet Lake-S намечен на февраль Процессоры Comet Lake-S должны выпускаться по 14-нм технологии, а старшая модель получит достаточно крупный кристалл с десятью ядрами, и всё это будет происходить на фоне сохранения дефицита производственных мощностей Intel, поэтому намёки на задержку дебюта никого не удивили.

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Происшествия В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.

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