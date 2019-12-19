Экономика

РЕН ТВРЕН ТВПутин заявил, что годовая инфляция замедлилась до 3,25%

Президент России Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в России на данный момент замедлилась до 3,25%. Он подчеркнул, что в начале следующего года можно будет увидеть и 3%.
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Инфляция в РФ в начале 2020 года может опуститься до 3%

Российская газетавчера в 06:15

Путин заявил, что инфляция в России вполне может достичь 3% в начале 2020 года

ТАССвчера в 06:42

Инфляция может достичь 3% в начале 2020 года в России, предсказал Путин

Газета.Ruвчера в 06:30

Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

РИА Новостивчера в 06:15

Путин назвал инфляцию 3,25% «очень хорошим показателем»

РБКвчера в 07:46

Путин: мы не боимся инфляции, но не хотим повышения цен

Комсомольская правдавчера в 06:06

Путин: инфляция в РФ в начале 2020 г вполне может опуститься до 3%

Интерфакс - Россиявчера в 06:00
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Политика

Отголоски стрельбы на Лубянке

Буквально те же самые люди, которые несколько лет назад, когда стрельба случилась на Москворецком мосту и убили милого их сердцу Бориса Ефимовича, рыдали и рвали на себе волосы, - на этот раз под звуки стрельбы тонко шутили, злорадствовали, приплясывали и соревновались в изобретении вариаций на тему "так вам и надо" и "это власть виновата, что по улице бегает террорист" (хотя весь мир пока бессилен справиться с таким Манюровым-Джокером, сбрендившим одиночкой).
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Происшествия

Число погибших при стрельбе на Лубянке возросло до двух

Число жертв стрельбы на Лубянке возросло до двух — по данным СКР, в больнице скончался раненый накануне сотрудник правоохранительных органов.
Газета.Ru 10:13
Политика

«Газпром» выплатит «Нафтогазу» $3 млрд

На прошедших в Минске переговорах о транзите газа российская сторона согласилась выплатить «Нафтогазу» $3 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражным судом.
BFM.ru 18:53
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено

Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Lenta.ru 19:22
Армия и оружие

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет

Легендарному танку Т-34 исполнилось 80 лет. Он был принят на вооружение Красной Армии 19 декабря 1939 года.
Областная газета вчера в 03:47
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM 16:55
Происшествия

Суд Гатчины арестовал отца из Химози по обвинению в педофилии

REGNUM 18 декабря в 06:36
Политика

Белый дом заставил демократов снять требование о срочной помощи Киеву

Администрация США заставила демократов в Палате представителей конгресса убрать из пакета законопроектов о финансировании работы правительства в 2020 году требование о немедленном выделении военной помощи Украине.
Российская газета 19:32
Армия и оружие

Почему результаты испытаний С-400 в Турции вызвали негодование в США

Оказывается, причиной негодования стали результаты военно-технических испытаний, максимально приближенных к боевым.
Российская газета 06:32
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Роскачество составило рейтинг российских игристых вин

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В НАСА отказались от стыковки космического корабля Starliner с МКС

Новейший космический корабль компании Boeing CST-100 Starliner отправился в пятницу в первый испытательный полет на Международную космическую станцию (МКС), однако цели не достиг из-за неожиданного отклонения от заданного курса.
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Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»

Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
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Россия и Китай заблокировали решение по Сирии в ООН

Россия заблокировала проект резолюции "гуманитарной тройки" в Совете безопасности.
Вести.Ru 17:42
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Шведскую журналистку поразила атмосфера в поездах РФ

Шведская журналистка Анна-Лена Лаурен поделилась своими впечатлениями от путешествия на поезде по России, уделив внимание дружелюбию граждан РФ.
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В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

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EMUI 10 вышла на 16 смартфонах Huawei и Honor

Стоит отметить, что начинается публичное тестирование EMUI 10 на смартфонах Huawei Nova 5 Pro и Honor 8X.
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Происшествия

Во Франции хирург обвиняется в изнасиловании 349 детей

Во Франции местного хирурга Жоэля Ле Скуарнека обвиняют в изнасиловании и домогательствах по отношению к 349 детей на протяжении 30 лет.
Газета.Ru 15:58
Космос

Аппараты для сбора лунных ископаемых войдут в космическую программу РФ

В новую единую космическую программу включат аппараты для бурения лунной поверхности и сбора ископаемых.
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Общество

Самая длинная ночь ждет томичей в эти выходные

Главным атрибутом празднества был костер, изображающий и призывающий свет солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все выше и выше.
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Авторитетное СМИ поставило «Ведьмаку» 0 баллов, не удосужившись его досмотреть

Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.
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Из 68 кинофильмов с господдержкой за год окупились только 8

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Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 07:39
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Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси

Российская биатлонистка Светлана Миронова стала четвертой в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Анси.
Газета.Ru 09:45
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Медведев оценил идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с двадцати до десяти километров в час, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
РИА Новости 11:31
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Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией

Корабли Балтийского флота России отправятся в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019».
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Палата представителей США объявила Трампу импичмент

Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа по статьям о превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу.
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Xbox объявил новогодние скидки на консоли и игры

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Ученые нашли старейший в мире лес из деревьев-грибов

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Вопрос времени: Ford всерьёз задумался об электрическом спорткаре Mustang

На фото: актуальный Ford Mustang О том, что компания задумалась о выпуске электрического спорткара Mustang, в ходе интервью Motoring сказал Рон Хейзер, разработчик недавней новинки марки – электрокроссовера Ford Mustang Mach-E.
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