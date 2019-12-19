В ходе ежегодной итоговой пресс-конференции глава государства Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в стране замедлилась до 3,25%.

Путин заявил, что годовая инфляция замедлилась до 3,25%

Общество В России вынесли приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина к двум годам лишения свободы условно.

Политика Глава МИД предложил разорвать договор о регистрации самолетов на Бермудах Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами (заморская территория Великобритании) о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, который действует с 1999 года.

Экономика Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.

Транспорт В Петербурге сегодня спрогнозированы огромные пробки В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что пробки ждут горожан не только сегодня.

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Политика В ДНР предложили дату видеоконференции по обмену пленными с Киевом Глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова предложила провести видеоконференцию по вопросу обмена пленными между Киевом и Донбассом в понедельник, 23 декабря.

Общество Роскачество назвало лучшие игристые вина Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале).

Общество Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.

Политика Комитет сената США одобрил новые санкции против России Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), который содержит жесткие дополнительные санкции против России.