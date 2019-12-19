Экономика
9111.ruПутин заявил, что годовая инфляция замедлилась до 3,25%
В ходе ежегодной итоговой пресс-конференции глава государства Владимир Путин заявил, что годовая инфляция в стране замедлилась до 3,25%.
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Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы
Общество
В России вынесли приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина к двум годам лишения свободы условно.
Армия и оружие
Польша откажется от американских F-35 в пользу российских МиГ-29
Многоцелевые истребители российского производства МиГ-29 выполняют поставленные задачи гораздо лучше американских F-35.
Политика
Глава МИД предложил разорвать договор о регистрации самолетов на Бермудах
Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами (заморская территория Великобритании) о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, который действует с 1999 года.
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой из шоу
Как сообщила «КП», коллектив «Уральских пельменей» прокомментировал уход актрисы Юлии Михалковой из шоу так, что звезда стала меньше интересоваться юмором.
Экономика
Из-за загрязненного воздуха Россия ежегодно теряет миллиарды рублей
Ежегодно от болезней, вызванных загрязненным воздухом, умирает 7 млн человек во всем мире, а дышит чистым воздухом только один человек из 10.
Экономика
Владелец «Ланита» купил разработчика решений для киберзащиты «Платона»
«Код Безопасности» защищает такие государственные информационные системы, как «Электронный бюджет», ГАС «Выборы», Национальную систему платежных карт (НСПК), систему «Платон» и др.
Экономика
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Политика
Путин рассказал об участии Кадырова в спецоперациях
Транспорт
В Петербурге сегодня спрогнозированы огромные пробки
В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области заявили, что пробки ждут горожан не только сегодня.
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Политика
В ДНР предложили дату видеоконференции по обмену пленными с Киевом
Глава МИД Донецкой Народной Республики (ДНР) Наталья Никонорова предложила провести видеоконференцию по вопросу обмена пленными между Киевом и Донбассом в понедельник, 23 декабря.
Происшествия
Неизвестный попытался изнасиловать ребенка на улице в Омске
От испуга ребенок громко закричал и спугнул нападавшего: он скрылся, убежав в сторону 3-й Ленинградской улицы.
Технологии
Россияне нашли способ обойти запрет на анонимность в интернете
Онлайн-ресурсы пытаются всеми силами бороться с данной проблемой, однако список номеров, которые сдаются в аренду, быстро обновляется.
Происшествия
SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за проблем с двигателем
Самолёт Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за неисправности двигателя, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Баландино.
Общество
Роскачество назвало лучшие игристые вина
Для сравнения: по результатам исследования 2018 года всего три игристых вина российского производства не дотянули до нижней границы ГОСТ, при этом только 37 из 51 исследованного игристого отвечали повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по стобалльной шкале).
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Общество
Российская полиция хочет получить право изымать детей из семей
Представитель МВД на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере отметил, что когда полицейские в таких случаях "изолируют" ребенка, они действуют на грани нарушения, потому что ст. 77 Семейного кодекса РФ предусматривает, что изъять ребенка могут только органы опеки и попечительства.
Футбол
Селюк: «Слышал выступление Аршавина. Я вообще лысый, но у меня начали волосы пробиваться»
Футбольный функционер Дмитрий Селюк прокомментировал слова бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, который после провала российских клубов в еврокубках призвал вернуть систему «весна-осень».
Единоборства
Генри Сехудо отказался от пояса UFC в наилегчайшем весе
Журналист Ариэль Хельвани в своем твиттере сообщил, что американский боец UFC Генри Сехудо отказался от одного из своих титулов.
Происшествия
Стали известны масштабы ущерба «Адмиралу Кузнецову» после пожара
Пожар, предварительно, нанес авианосцу «Адмирал Кузнецов» незначительный ущерб — сгорели в основном бытовые помещения.
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Армия и оружие
«Севмаш» готовится к передаче ВМФ атомной подлодки «Князь Владимир»
"Севмаш" готовит атомную подлодку проекта 955А (шифр "Борей-А") "Князь Владимир" к передаче Военно-морскому флоту.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Происшествия
В Челябинске пропал 12-летний мальчик
В Челябинске 19 декабря по дороге из школы пропал 12-летний мальчик.
Политика
Комитет сената США одобрил новые санкции против России
Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), который содержит жесткие дополнительные санкции против России.
Политика
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»
В минувшую среду Меркель заявила, что Берлин против экстерриториальных санкций США и намерен "решительно обсуждать" вопрос о мерах Вашингтона против "Северного потока — 2".
Политика
Путин заявил, что тело Ленина остается в Мавзолее
По словам президента, есть много людей, которые связывают с Лениным и коммунизмом свою судьбу и достижения советских лет: «поэтому туда лучше не забираться».