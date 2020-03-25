Ситуация с коронавирусом в мире развивается остро, под ударом вся мировая экономика и уже сейчас прогнозируется ее спад, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин заявил, что из-за коронавируса вся мировая экономика под ударом

Политика Путин объявил о переносе срока голосования по Конституции "Вы знаете, как серьезно я отношусь к голосованию по поправкам в Конституцию, но приоритет — здоровье граждан, жизнь и безопасность людей", — подчеркнул Владимир Путин в обращении из подмосковной резиденции в Ново-Огареве, которое в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Общество В Москве умерли два пациента с коронавирусом В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Общество В ВОЗ назвали недостаточными меры по самоизоляции населения Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал недостаточными меры по самоизоляции населения для того, чтобы победить коронавирус.

Политика В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.

Космос К планете Земля приближается очень яркая комета К планете Земля приближается комета, которую астрономы назвали ATLAS. По непонятным причинам она резко начала увеличивать свою яркость.

Политика Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.

Политика Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.

Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.

Экономика Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам Президент России Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на доходы физических лиц по вкладам и ценным бумагам со ставкой в 13%.

Энергетика Нефтяники США хотят провести переговоры с Москвой и Эр-Риядом Представители нефтяной отрасли Техаса, центра добычи сланцевой нефти в США, хотят обсудить ситуацию на рынке не только с ОПЕК и ее лидером Саудовской Аравией, но и с Россией.