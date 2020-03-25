Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил, что из-за коронавируса вся мировая экономика под ударом

Ситуация с коронавирусом в мире развивается остро, под ударом вся мировая экономика и уже сейчас прогнозируется ее спад, заявил президент РФ Владимир Путин.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Путин заявил, что коронавирус поставил под удар всю мировую экономику

ТК Звезда09:58

Путин заявил, что из-за коронавируса вся мировая экономика под ударом

РИА Новости09:44

Путин: Из-за коронавируса вся мировая экономика под ударом

РЕН ТВ09:23

Путин: под ударом вся мировая экономика

Газета.Ru09:39

Путин обратился к россиянам: прогнозируется спад мировой экономики из-за коронавируса

Комсомольская правда09:27

Путин заявил, что мировая экономика оказалась под ударом из-за коронавируса

ТАСС09:40

Путин: мировая экономика оказалась под ударом из-за эпидемии коронавируса

Вести.Ru09:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:15
Политика

Путин объявил о переносе срока голосования по Конституции

"Вы знаете, как серьезно я отношусь к голосованию по поправкам в Конституцию, но приоритет — здоровье граждан, жизнь и безопасность людей", — подчеркнул Владимир Путин в обращении из подмосковной резиденции в Ново-Огареве, которое в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 09:40
Армия и оружие

National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО

Разрабатываемый незадолго до распада СССР российский танк Т-95 мог бы стать "кошмаром" для Североатлантического альянса, пишет издание National Interest.
Газета.Ru вчера в 22:39
Армия и оружие

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России ускорят

Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
REGNUM 03:34
Баскетбол

Кокошник, полёты и военный стиль — эффектные красотки группы поддержки УНИКСа. Лучшие фото

Предлагаем вашему вниманию самые яркие кадры выступлений группы поддержки казанского УНИКСа.
Чемпионат вчера в 03:15
Армия и оружие

Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом

Войска Центрального и Западного военных округов начиная с 25 марта проведут проверку готовности к противодействию распространению коронавируса.
РБК 14:56
Общество

В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 13:32
Театры

Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького

Neva.Today вчера в 22:59
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Общество

В ВОЗ назвали недостаточными меры по самоизоляции населения

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал недостаточными меры по самоизоляции населения для того, чтобы победить коронавирус.
РЕН ТВ 14:40
Политика

В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку

Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.
Рамблер 12:44
Космос

К планете Земля приближается очень яркая комета

К планете Земля приближается комета, которую астрономы назвали ATLAS. По непонятным причинам она резко начала увеличивать свою яркость.
Актуальные Новости 23 марта в 11:47
Политика

Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса

Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 09:58
Общество

Суд в Нью-Йорке запретил Дурову выпуск криптовалюты Gram

REGNUM 06:51
Общество

Путин объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны в связи с пандемией коронавируса в мире.
Матч ТВ 09:40
Общество

На Алексея Навального напали перед эфиром на Эхе Москвы

Эхо Москвы 09:33
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru 14:32
Общество

Лев Лещенко с женой госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист Лев Лещенко с женой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус.
Московский Комсомолец вчера в 08:29
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на доходы физических лиц по вкладам и ценным бумагам со ставкой в 13%.
Piter.tv 14:27
Энергетика

Нефтяники США хотят провести переговоры с Москвой и Эр-Риядом

Представители нефтяной отрасли Техаса, центра добычи сланцевой нефти в США, хотят обсудить ситуацию на рынке не только с ОПЕК и ее лидером Саудовской Аравией, но и с Россией.
RuNews24.ru 05:13
Политика

Зеленский анонсировал проект «Пасха дома»

Зе Президент Украины Владимир Зеленский в среду анонсировал проект "Пасха дома".
ФАН 14:44
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Evo-rus.com 04:10
Экономика

Платежи по кредитам переносятся на первый рабочий день после выходной недели

Платежи по кредитам, которые приходятся на следующую неделю, объявленную в России выходной, должны быть осуществлены гражданами в первый рабочий день после нее.
ТАСС 14:35
Экономика

Титов сравнил «коронакризис» с дефолтом 1998 года

Экономический кризис, который начался из-за коронавируса, может стать серьезнее дефолта 1998 года.
Инвест-Форсайт вчера в 12:25
Кино

Умер сценарист и литератор Илья Рубинштейн

Культуромания 05:28
Шоу-бизнес

Зубков подарил жене на день рождения Porsche за 15 миллионов рублей

Баскетболист подарил супруге автомобиль Porsche стоимостью примерно 15 млн рублей.
Спорт-Экспресс 01:50
Политика

Польское СМИ рассказало об ударе России по авторитету НАТО

Прибывшие в Италию российские Ил-76 с гуманитарным грузом на борту нанесли по авторитету НАТО и ЕС мощный удар, сообщило польское издание Onet.
Суть событий 14:35
Общество

Торговые сети РФ продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе

Российские торговые сети продолжат работу в обычном режиме на следующей неделе.
Вечерняя Москва 10:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное