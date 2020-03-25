Коронавирус
РИА НовостиПутин заявил, что из-за коронавируса вся мировая экономика под ударом
Ситуация с коронавирусом в мире развивается остро, под ударом вся мировая экономика и уже сейчас прогнозируется ее спад, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Путин обратился к россиянам: прогнозируется спад мировой экономики из-за коронавируса
Комсомольская правда09:27
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