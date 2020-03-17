МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Количество преступлений в России выросло, каждое второе остается нераскрытым, заявил президент страны Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры РФ.

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью преступлений - каждое второе преступление в стране остается нераскрытым.

Путин заявил, что каждое второе преступление в России не раскрывается

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