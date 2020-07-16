с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил, что глубина вызванного эпидемией коронавируса кризиса в России оказалась очень серьезной. Негативные последствия данной ситуации стали весьма ощутимы для Россиян.

Путин заявил, что коронавирус вызвал глубокий кризис в России

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Общество Челябинские власти разрешили работу ресторанов и саун Челябинский губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о снятии ограничений на работу кафе, ресторанов, салонов красоты, бань и саун. 16