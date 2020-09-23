Уже в текущем году размер материнского капитала увеличен до 616 617 рублей. Материнский капитал будет индексироваться ежегодно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами.

Ярослав Нилов российский политик Кроме этого, постоянно расширяются возможности использования средств материнского капитала, что тоже позитивно, я считаю, воспринимается в обществе.