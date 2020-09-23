Путин заявил, что материнский капитал будет индексироваться ежегодно
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Уже в текущем году размер материнского капитала увеличен до 616 617 рублей. Материнский капитал будет индексироваться ежегодно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами.В источнике
Кроме этого, постоянно расширяются возможности использования средств материнского капитала, что тоже позитивно, я считаю, воспринимается в обществе.
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