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ТК Звезда

Путин заявил, что материнский капитал будет индексироваться ежегодно

Уже в текущем году размер материнского капитала увеличен до 616 617 рублей. Материнский капитал будет индексироваться ежегодно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами.В источнике
Ярослав Ниловроссийский политик
Кроме этого, постоянно расширяются возможности использования средств материнского капитала, что тоже позитивно, я считаю, воспринимается в обществе.
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RT на русском

Путин объявил о ежегодной индексации материнского капитала

RT на русском11:05
Российская газета

Материнский капитал будет ежегодно индексироваться

Российская газета08:14
Life.ru

Путин: Материнский капитал будет индексироваться ежегодно

Life.ru06:30
Lenta.ru

Путин пообещал индексировать материнский капитал каждый год

Lenta.ru06:56
РИА Новости

Путин заверил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться

РИА Новости06:48
URA.Ru

Путин: материнский капитал будет индексироваться ежегодно

URA.Ru06:32
Известия

Путин пообещал ежегодную индексацию маткапитала

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