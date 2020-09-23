Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
ТК Звезда
ТК Звезда

Путин заявил, что материнский капитал будет индексироваться ежегодно

Уже в текущем году размер материнского капитала увеличен до 616 617 рублей. Материнский капитал будет индексироваться ежегодно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

В Госдуме прокомментировали слова Путина об индексации маткапитала

RT на русском07:49
Известия

Путин пообещал ежегодную индексацию маткапитала

Известия07:05
Lenta.ru

Путин пообещал индексировать материнский капитал каждый год

Lenta.ru06:56
Российская газета

Материнский капитал будет ежегодно индексироваться

Российская газета08:14
РИА Новости

Путин заверил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться

РИА Новости06:48
URA.Ru

Путин: материнский капитал будет индексироваться ежегодно

URA.Ru06:32
Life.ru

Путин: Материнский капитал будет индексироваться ежегодно

Life.ru06:30

Акции «Яндекса» подорожали на 15% и обновили исторический максимум

Бумаги «Яндекса» выросли до новых максимумов после новости о том, что IT-компания может приобрести 100% акций TCS Group, головной компании Тинькофф-Банка, оплатив покупку денежными средствами и собственными акциями.
РБК05:16
960

Тихановская отказалась признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Бывший кандидат на пост главы белорусского государства Светлана Тихановская в день инаугурации президента республики заявила, что отныне не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.
Взгляд.ру07:44
565

В ПФР опровергли информацию о приостановке выплаты пенсий

Несколько дней назад Михаил Коган, который возглавляет аналитический отдел «Высшей школы управления финансами», рекомендовал всем российским пенсионерам в обязательном порядке снимать пенсионные выплаты с карт сразу же после их поступления.
Discover2404:06
2,7K

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
1K

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
994

Открыто движение в Самару по новой развязке трассы М-5

Новая трасса проходит над существующим участком федеральной дороги М-5 и железнодорожным путепроводом — там и без того высокая интенсивность движения, пересекается транспорт из Тольятти и поток грузовиков.
Самарская газета07:38
2