Путин заявил, что материнский капитал будет индексироваться ежегодно
Смотрите также
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина с Макроном
Мишустин выделил почти 2,6 миллиарда на выплаты семьям с детьми
Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа
В Минске на акции протеста задержаны более десяти человек
Телеведущего Михаила Борисова похоронили на Востряковском кладбище
Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»
Мишустин призвал перезапустить позитивные процессы в экономике
Пропавшая в Москве 12-летняя школьница найдена живой
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
Минздрав назвал болезни, ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19
США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц
В крови рэпера Гулиева, устроившего ДТП, нашли наркотики
В ПФР опровергли информацию об угрозе приостановки выплаты пенсий
Пять стран ЕС не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
В РФ в Госдуму внесли законопроект о повальном сносе жилья
Курс евро превысил 90 рублей впервые с начала сентября
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Путин заявил о необходимости развития правовой базы в России
Путин поручил рассмотреть увеличение выплат семьям с детьми
Путин назвал недопустимыми зарплаты ниже 12 тысяч рублей
Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом
В Минске на акции протеста задержаны более десяти человек
Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа
США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина с Макроном
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
В крови рэпера Гулиева, устроившего ДТП, нашли наркотики
Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»
Уже в текущем году размер материнского капитала увеличен до 616 617 рублей. Материнский капитал будет индексироваться ежегодно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с сенаторами.В источнике
Кроме этого, постоянно расширяются возможности использования средств материнского капитала, что тоже позитивно, я считаю, воспринимается в обществе.
Подробнее о событии