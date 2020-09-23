Смотрите также

Российское военное судно столкнулось с контейнеровозом у берегов Дании

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Госдума приняла закон о росте акцизов на сигареты на 20%

В РФ в Госдуму внесли законопроект о повальном сносе жилья

Пропавшая в Москве 12-летняя школьница найдена живой

Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии

В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Адвокат заявил о сломанной камере в СИЗО в день смерти Тесака

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

Звезда сериалов Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром

Акции «Яндекса» подорожали на 15% и обновили исторический максимум

Зеленский заявил о желании более эффективно общаться с Путиным

Наташа Королева нецензурно выругалась из-за скандала с изменой Тарзана

Российские бомбардировщики демонстративно прошли вдоль границ НАТО

Пенсии проиндексируют на 6,3% в 2021 году в России

Путин оценил ситуацию с безработицей в стране

Путин потребовал исключить срывы в доплатах классным руководителям

Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии

Кремль подтвердил обсуждение Путиным и Макроном ситуации с Навальным

Госдума приняла закон о росте акцизов на сигареты на 20%

Российское военное судно столкнулось с контейнеровозом у берегов Дании

Маск пообещал выпуск электромобилей Tesla за $25 тыс. через три года

Путин заявил о скорой регистрации второй вакцины от коронавируса

В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

В России открыли универсальный природный антибиотик