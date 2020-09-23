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Путин заявил, что маткапитал в России будет ежегодно индексироваться

Материнский капитал в России будет ежегодно индексироваться, заявил российский лидер Владимир Путин, выступая перед членами Совета Федерации.В источнике
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RT на русском

Путин заявил, что маткапитал в России будет ежегодно индексироваться

RT на русском06:34
Lenta.ru

Путин пообещал индексировать материнский капитал каждый год

Lenta.ru06:56
РИА Новости

Путин заверил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться

РИА Новости06:48
Известия

Путин пообещал ежегодную индексацию маткапитала

Известия07:05
URA.Ru

Путин: материнский капитал будет индексироваться ежегодно

URA.Ru06:32
Life.ru

Путин: Материнский капитал будет индексироваться ежегодно

Life.ru06:30
Европейско-Азиатские новости

Материнский капитал в 2021 году вырастет на 3,7 процента

Европейско-Азиатские новости02:03

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках
Газета.Ruвчера в 16:45
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«Железный занавес»: состоялся анонс нового дополнения для игры Arma 3

В «Железном занавесе» геймеров ожидают: новая карта, войска США и Чехословакии времён Холодной войны, наземные и воздушные транспортные средства, уникальное оружие, а также однопользовательские и многопользовательские миссии.
REGNUM06:42

В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает Следственное управление СК по Дагестану.
РИА Новости04:18
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Сноуден опроверг сообщения о согласии выплатить США $5 млн из-за книги

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что не давал согласия на выплату правительству США $5 млн по иску Минюста из денег, которые получил с продажи своей книги.
РБК01:12
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Судмедэксперт назвал причину смерти Ещенко

Причиной гибели аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, были выстрелы в голову с близкого расстояния, заявил судмедэксперт в Октябрьском районном суде Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:14
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Акции «Яндекса» подорожали на 15% и обновили исторический максимум

Бумаги «Яндекса» выросли до новых максимумов после новости о том, что IT-компания может приобрести 100% акций TCS Group, головной компании Тинькофф-Банка, оплатив покупку денежными средствами и собственными акциями.
РБК05:16
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