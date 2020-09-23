Путин заявил, что маткапитал в России будет ежегодно индексироваться
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Материнский капитал в России будет ежегодно индексироваться, заявил российский лидер Владимир Путин, выступая перед членами Совета Федерации.В источнике
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