Политика
РИА НовостиПутин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
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Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
ТАСС 03 сентября в 21:08
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM вчера в 15:17
Путешествия
Бангкок возглавил список самых популярных городов у туристов
Столица Таиланда Бангкок стала самым популярным туристическим направлением в 2018 году.
News.ru 15:55
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
По данным СМИ, пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию. Других подробностей о церемонии бракосочетания Ивлеевой и Элджея пока нет.
Вести.Ru 09:32
Политика
Путин посетит космодром Восточный
Российская газета 10:07
Политика
Собчак в Киеве рассказала, чей Крым
По мнению Собчак, граждане России и Украины являются братскими народами, поэтому в сложившейся ситуации между двумя государствами надо искать позитивный выход, кроме как "отдайте Крым".
Krym.News 01:15
Политика
Зеленский обсудил с сенаторами США увеличение объема помощи Украине
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что объемы финансовой помощи США в сфере безопасности будут увеличиваться.
РБК 15:33
Политика
Орбан предложил «экономически стимулировать» семьи в Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости «экономического стимулирования» семей на фоне низкого уровня рождаемости и снижения численности населения.
REGNUM 10:13
Шоу-бизнес
Муж Ирены Понарошку объявил о разводе
7Дней.ру 18:00
Политика
МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина
Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM 20:22
Экономика
Министр Мантуров раскрыл причину падения продаж автомобилей в России
Продажи новых автомобилей в России упали из-за снижения доходов граждан. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
URA.Ru 19:04
Кино
Новой картиной Звягинцева займутся продюсеры фильмов Серебренникова
Российская газета 08:47
Политика
Путин не понимает, почему Япония не выдает визы крымчанам
Президент России Владимир Путин назвал странным отказ Японии выдавать визы крымчанам, и напомнил, что Россия согласилась на безвизовое посещение японцами Курильских островов.
Московский Комсомолец 10:21
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о том, как избежала измен Тарзана
Певица Наташа Королева откровенно рассказала, что помогает ей сохранить брак с мужем, Сергеем Глушко, и избегать измен.
Народные новости 07:43
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 07:18
Армия и оружие
Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Политика
Путин предостерег Зеленского от преследования оппозиции
Президент России Владимир Путин предостерег власти Украины от «закручивания гаек» в отношении парламентской оппозиции.
Lenta.ru 07:58
Общество
Мэрия Москвы усилит видеонаблюдение за массовыми мероприятиями
Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) заказал за 260 млн руб. техническое сопровождение массовых мероприятий IT-интегратору «Ситроникс» (принадлежит АФК «Система»), указано в материалах госзакупки.
Ведомости 17:00
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Музыка
Автор хитов Майкла Джексона и Леди Гаги погиб в автокатастрофе
В автокатастрофе погиб ЛаШон Дэниелс, известный как автор хитов Майкла Джексона, Леди Гаги, Бейонсе, 50 Cent и многих других.
Дни24 06:49
Энергетика
«Транснефть» отразит в отчетности выплаты компенсаций из-за ЧП с «Дружбой»
"Транснефть" по итогам девяти месяцев отразит в отчетности резерв для выплаты компенсаций из-за ЧП на "Дружбе", сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин.
ПРАЙМ 10:33
Финансы
Нацбанк Украины снизил учётную ставку
«Правление Нацбанка Украины приняло решение понизить учётную ставку до 16,5%», — указывается в заявлении.
RT на русском 07:12
Политика
Украина не захотела особого статуса в Евросоюзе
Ранее президент Словении Борут Пахор, выступая на проходившем в словенском городе Блед 14-м Стратегическом форуме, предложил ЕС предоставить странам Западных Балкан полноценное членство в союзе, а Украине и Турции – особый статус.
Взгляд.ру вчера в 08:45
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 31 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ.
RT на русском 21:08
Армия и оружие
Россия и Сирия представили совместный доклад о ситуации с беженцами
Необходимыми условиями для возвращения народа Сирии к мирной жизни, по мнению руководителей, являются окончательная победа над терроризмом, ликвидация лагерей беженцев и полное освобождение оккупированных США сирийских территорий с передачей их под контроль законному правительству.
ФАН 06:19
Политика
Посольство России осудило арест Коршунова по запросу США
Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова.
РИА Новости 16:53
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM 03 сентября в 17:43
Армия и оружие
Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57
Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру 11:19