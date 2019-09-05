Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
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«Это бред сумасшедший»: главные заявления ВЭФ в 10 цитатах

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Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции

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ТАСС06:42

Путин заявил о праве молодежи на протесты

РБК07:03

Путин отметил пользу от «встряхивающих власть» протестов

Интерфакс06:15

Путин заявил о праве молодёжи на протесты

RT на русском06:09

Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции

РИА Новости05:53
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 21:23, Вашингтон
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