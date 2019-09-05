Политика
РИА НовостиПутин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
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Кино
Уилл Поултер получил роль в сериале «Властелин колец»
Актуальные Новости 05:59
Экономика
Мантуров оценил возможность введения четырехдневной рабочей недели
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 07:17
Кино
Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров
"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:42
Шоу-бизнес
Ивлеева сменила фамилию на Узенюк
Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Политика
Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Наука
У левшей нашли отличия в геноме и структуре мозга
LentaChel.ru 11:50
Автоспорт
Мастерский обгон Квята попал в тройку лучших моментов Гран-при Бельгии
Российский гонщик «Торо Россо» попал туда на второе место — за мастерский обгон Даниэля Риккардо на 34-м круге.
Sports.ru вчера в 05:40
Армия и оружие
Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной
Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Происшествия
В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами
В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
Происшествия
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс 11:36
Шоу-бизнес
Родственники Юлии Началовой перевозят вещи из квартиры певицы
Пиар-директор певицы Юлии Началовой, которая умерла в марте 2019 года, Анна Исаева сообщила в Instagram, что родственники начали перевозить из квартиры звезды вещи.
Народные новости 00:18
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК 09:35
Шоу-бизнес
«Ни стыда, ни совести»: Марина Федункив показала стройные ноги
Артистка вышагивает в длинном блестящем красном платье с глубоким разрезом. Не заметить стройные ноги невозможно.
Телепрограмма 03:26
Здоровье
Карантин по бешенству введен в одном из районов Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии объявлен карантин по бешенству в связи с выявленными случаями заболевания животных.
REGNUM 06:59
Наука
Ученые создали «плащ-невидимку», скрывающий объекты от волн воды
Naked Science 26 августа в 20:01
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Космос
В ЦПК подтвердили готовность экипажа к полету на МКС в конце сентября
Межведомственная комиссия в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) подтвердила готовность к полету экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-15", отправляющегося на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы центра.
РИА Новости 03:03
Происшествия
На Абызова завели новое дело об отмывании 30 млрд рублей
Коммерсантъ 06:19
Футбол
Стало известно, какие премиальные получают игроки ФК «Тамбов»
Стало известна сумма премиальных, которую получают игроки ФК "Тамбов".
Онлайн Тамбов.ру 12:00
Политика
К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов
Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Здоровье
Назван явный признак скорого инфаркта
Избыточная масса тела у мужчин в подростковом возрасте связана с повышенным риском возникновения инфаркта миокарда (сердечного приступа) в возрасте до 65 лет, сообщила на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета.
Lenta.ru 00:42
Хоккей
«Если я окажусь с Панариным в двухместном номере, то уже знаю, что буду делать». Интервью Александра Овечкина
Матч ТВ 08:00
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Политика
Токио сделает Москве представление из-за открытия рыбзавода на Курилах
Токио готовит представление Москве из-за открытия рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, старт которому накануне дал Владимир Путин.
RT на русском 07:46
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Общество
В Сочи нашли квартиру для выселенного из пансионата онкобольного
В Сочи разгорелся скандал с выселением судебными приставами на улицу онкобольного с женой из временного жилья, расположенного в пансионате "Нептун" Адлерского района.
Российская газета 04:35