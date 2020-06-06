Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил, что на продвижение русской культуры денег хватит

На продвижение русской культуры денег хватит, несмотря на падение цен на нефть, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Путин заявил о наличии денег на продвижение русской культуры

РБК09:31

Путин заявил, что у России хватит денег на продвижение русского языка в мире

ТАСС08:27

Путин пообещал продвигать русскую культуру даже при падении цен на нефть

Вести.Ru08:45

Путин заверил, что в стране хватит денег на продвижение русской культуры

News.ru08:30

Путин: На продвижение русской культуры денег хватит

Российская газета08:28

Путин заявил о наличии денег на продвижение российской культуры

Lenta.ru08:52

Путин заявил, что на продвижение русской культуры денег хватит

РИА Новости07:57
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После пребывания в Новомосковской больницы от черепно-мозговой травмы скончался ветеран первой чеченской кампании Константин Красиков, ему было 43 года В конце мая он попал в местную больницу с подозрением на коронавирус.
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Происшествия

В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
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Власти Петербурга планируют репетицию туристического сезона

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Политика

Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

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Бэнкси опубликовал картину о протестах в США

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Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом

Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.
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Россия учтет высылку двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге при выстраивании российской линии в отношении Чехии, заявили в Министерстве иностранных дел России.
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Космос

Обнаружена экзопланета похожая на Землю

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Здоровье

Медик раскрыла детали лечения зараженных коронавирусом в барокамере

РИА Новости вчера в 15:58
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Общество

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от «лутеров»

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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
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Общество

Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами

Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
Lenta.ru вчера в 18:40
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Политика

Путин поправил главу Бурятии по стоимости новой библиотеки

Президент Владимир Путин поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, который говорил о стоимости нового здания национальной библиотеки Бурятии.
РИА Новости 08:21
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Здоровье

Доктор Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

Главный врач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал неожиданную возможную причину заражения коронавирусом — стресс .
Lenta.ru 09:16
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Космос

Она вращалась. Вселенная при зарождении имела ось

Вселенная при зарождении имела ось Спиральные галактики устроены так, что, если наблюдать за ними с Земли, видно, что они вращаются по часовой стрелке.
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Биатлон

Член правления СБР назвал пять главных проблем российского биатлона

Член правления Союза биатлонистов России Андрей Левунин рассказал, в чем заключаются основные проблемы российского биатлона.
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В Раде зарегистрировали постановление об отставке главы МВД Авакова

Депутаты Верховной рады Украины зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении главы МВД Арсена Авакова.
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Общество

Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
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В России зарегистрировали новый препарат для лечения коронавируса

Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира"), предназначенный для лечения тяжелого осложнения коронавирусной инфекции - цитокинового шторма.
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Общество

Татарстан частично отменил масочно-перчаточный режим

Жителям Татарстана разрешили не носить маски и перчатки в общественных местах на открытом воздухе, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы президента республики Лилию Галимову.
Газета.Ru 09:42
Авто

КамАЗ может выпустить конкурента БелАЗа

Что касается грузоподъемности авто, то она составляет 50 тонн, что сравнимо с начальными моделями карьерный БелАЗов.
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В Германии отвергли санкции США против «Северного потока-2»

Как ранее писал «Профиль», накануне сенат США внес законопроект о введении дополнительного пакета санкций против «Северного потока-2».
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В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета

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Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом

Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
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Армия и оружие

Постпред РФ сообщил о стягивании войск Украины к Донбассу

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Путин заявил о стремлении скорее выйти из ограничений по коронавирусу

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