Общество
РИА НовостиПутин заявил, что на продвижение русской культуры денег хватит
На продвижение русской культуры денег хватит, несмотря на падение цен на нефть, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Футбол
Агент: Зинченко хотел получить российский паспорт
Олег Еремин, который является футбольным агентом, рассказал, что защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко мог получить российский паспорт.
Bookmaker-ratings.ru 16:04
Общество
В работе Telegram произошёл глобальный сбой
В работе мессенджера Telegram произошёл глобальный сбой.
RT на русском 16:36
Общество
В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия 14:58
Финансы
Спекулянты в США увеличили ставку на укрепление рубля максимальными темпами с января 2019 г
Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль выросла за неделю на 56,4% (4 061 контрактов) до 11 262 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru 05:26
Общество
Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет.
Аргументы недели 14:06
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Футбол
В «Тамбове» подтвердили, что клуб может переехать в Нижний Новгород
Спортивный директор ФК Тамбов Павел Худяков подтвердил, что клуб обсуждает с Российским футбольным союзом возможность переезда в Нижний Новгород на постоянной основе.
Советский спорт вчера в 15:18
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов почтил память погибшего сына
Знаменитый российский актер Дмитрий Певцов почтил память своего трагически погибшего наследника Даниила, которому накануне должно было исполниться 30 лет.
Bimru.ru 05:28
Общество
Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве.
РБК 08:37
Политика
Турция с 10 июня возобновляет авиасообщение с 40 странами
Министерство транспорта и инфраструктуры объявило, что с 10 июня Турция возобновляет авиасообщение с 40 странами.
Актуальные Новости 04 июня в 11:54
Космос
Астероид Оумуамуа может быть водородным айсбергом
Учёные Йельского университета (США) предполагают, что астероид Оумуамуа может быть водородным айсбергом.
Версия.Инфо вчера в 09:48
Культура
Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон
Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.
Газета.Ru 10:37
Здоровье
Популярный препарат избавил больных от коронавируса
Lenta.ru вчера в 06:53
Общество
Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье
Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:46
Общество
В Калининградской области откроют бани и фитнес-центры
«С 7 июня снимается запрет на работу библиотек (за исключением читальных залов), проведение индивидуальных и самостоятельных спортивных тренировок и занятий в учреждениях спортивной подготовки для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях», — говорится в заявлении.
Известия 14:20
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Общество
Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами
Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
Lenta.ru вчера в 18:40
Здоровье
В Петербурге 20% работников скорой помощи заболели коронавирусом
В Петербурге коронавирусом нового типа заразились около 20% сотрудников скорой помощи, рассказала телеканалу Санкт-Петербург начальник отдела по оказанию амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.
Znak.com вчера в 20:21
Политика
Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
Политика
«Гринпис» предложил Путину изменить план по восстановлению экономики
Российское отделение «Гринпис» предложило президенту России Владимиру Путину исключить из общенационального плана действий по восстановлению доходов населения и роста экономики положения, способствующие ухудшению экологической ситуации в стране.
Коммерсантъ 07:58
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
Политика
Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции
По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК вчера в 06:23
Общество
Русскоязычные отряды для защиты от мародеров появились в Нью-Йорке
Москва 24 04 июня в 16:41
Религия
Православные верующие встречают Троицкую родительскую субботу
Православные верующие встречают Троицкую родительскую субботу.
Областная газета 00:00
Политика
Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу
Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
Транспорт
Над Петербургом кружат самолёты и не могут сесть в Пулково
Как минимум пять самолётов не могут приземлиться в петербургском аэропорту Пулково в ночь на 7 июня.
Фонтанка.Ру 16:14
Армия и оружие
В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет
Американское издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы Соединенных Штатов в конце мая впервые провели испытания ракеты AGM-88G, предназначенной для уничтожения систем противоракетной обороны противника.
Военное дело вчера в 01:21
Общество
Стало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров
Власти США планируют ввести экономические санкции против десятков нефтяных танкеров, которые перевозят сырье из Венесуэлы.
Lenta.ru 08:21
Здоровье
В России вакцинация от гриппа начнется в августе
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 09:53