Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил, что на продвижение русской культуры денег хватит

На продвижение русской культуры денег хватит, несмотря на падение цен на нефть, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Путин заявил о наличии денег на продвижение русской культуры

РБК09:31

Путин заявил, что у России хватит денег на продвижение русского языка в мире

ТАСС08:27

Путин пообещал продвигать русскую культуру даже при падении цен на нефть

Вести.Ru08:45

Путин: «На продвижение русской культуры и русского языка денег у нас хватит»

Царьград08:30

Путин: На продвижение русской культуры денег хватит

Российская газета08:28

Путин заявил о наличии денег на продвижение российской культуры

Lenta.ru08:52

Путин заявил, что на продвижение русской культуры денег хватит

РИА Новости07:57
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Футбол

Агент: Зинченко хотел получить российский паспорт

Олег Еремин, который является футбольным агентом, рассказал, что защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко мог получить российский паспорт.
Bookmaker-ratings.ru 16:04
Общество

В работе Telegram произошёл глобальный сбой

В работе мессенджера Telegram произошёл глобальный сбой.
RT на русском 16:36
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Общество

В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице

Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия 14:58
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Финансы

Спекулянты в США увеличили ставку на укрепление рубля максимальными темпами с января 2019 г

Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль выросла за неделю на 56,4% (4 061 контрактов) до 11 262 контрактов, свидетельствуют данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru 05:26
Общество

Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет.
Аргументы недели 14:06
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Кино

Скончался актер Михаил Кокшенов

Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
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Футбол

В «Тамбове» подтвердили, что клуб может переехать в Нижний Новгород

Спортивный директор ФК Тамбов Павел Худяков подтвердил, что клуб обсуждает с Российским футбольным союзом возможность переезда в Нижний Новгород на постоянной основе.
Советский спорт вчера в 15:18
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Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов почтил память погибшего сына

Знаменитый российский актер Дмитрий Певцов почтил память своего трагически погибшего наследника Даниила, которому накануне должно было исполниться 30 лет.
Bimru.ru 05:28
Общество

Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве.
РБК 08:37
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Политика

Турция с 10 июня возобновляет авиасообщение с 40 странами

Министерство транспорта и инфраструктуры объявило, что с 10 июня Турция возобновляет авиасообщение с 40 странами.
Актуальные Новости 04 июня в 11:54
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Космос

Астероид Оумуамуа может быть водородным айсбергом

Учёные Йельского университета (США) предполагают, что астероид Оумуамуа может быть водородным айсбергом.
Версия.Инфо вчера в 09:48
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Культура

Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон

Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.
Газета.Ru 10:37
Здоровье

Популярный препарат избавил больных от коронавируса

Lenta.ru вчера в 06:53
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Общество

Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье

Открывать торговые центры отказались власти в Подмосковье. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:46
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Общество

В Калининградской области откроют бани и фитнес-центры

«С 7 июня снимается запрет на работу библиотек (за исключением читальных залов), проведение индивидуальных и самостоятельных спортивных тренировок и занятий в учреждениях спортивной подготовки для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях», — говорится в заявлении.
Известия 14:20
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Музыка

Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла

Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
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Общество

Выход России на плато по коронавирусу сравнили с другими странами

Выход России на плато по коронавирусу произошел медленнее, чем в других странах.
Lenta.ru вчера в 18:40
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Происшествия

В Москве задержали двух участниц пикета у здания МВД на Петровке

РБК 11:21
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Здоровье

В Петербурге 20% работников скорой помощи заболели коронавирусом

В Петербурге коронавирусом нового типа заразились около 20% сотрудников скорой помощи, рассказала телеканалу Санкт-Петербург начальник отдела по оказанию амбулаторной медицинской помощи городского комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.
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Политика

Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске

«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
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Политика

«Гринпис» предложил Путину изменить план по восстановлению экономики

Российское отделение «Гринпис» предложило президенту России Владимиру Путину исключить из общенационального плана действий по восстановлению доходов населения и роста экономики положения, способствующие ухудшению экологической ситуации в стране.
Коммерсантъ 07:58
Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
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Политика

Песков напомнил об условии вступления в силу поправок к Конституции

По словам Пескова, президент Владимир Путин говорил, что поправки вступят в силу только после того, как их поддержат граждане России.
РБК вчера в 06:23
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Общество

Русскоязычные отряды для защиты от мародеров появились в Нью-Йорке

Москва 24 04 июня в 16:41
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Религия

Православные верующие встречают Троицкую родительскую субботу

Православные верующие встречают Троицкую родительскую субботу.
Областная газета 00:00
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Политика

Путин поручил бесплатно подключать россиян к газу

Президент Владимир Путин поручил бесплатно подключать россиян к газовым сетям.
FreeNews-Volga вчера в 00:00
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Транспорт

Над Петербургом кружат самолёты и не могут сесть в Пулково

Как минимум пять самолётов не могут приземлиться в петербургском аэропорту Пулково в ночь на 7 июня.
Фонтанка.Ру 16:14
Армия и оружие

В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет

Американское издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы Соединенных Штатов в конце мая впервые провели испытания ракеты AGM-88G, предназначенной для уничтожения систем противоракетной обороны противника.
Военное дело вчера в 01:21
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Общество

Стало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров

Власти США планируют ввести экономические санкции против десятков нефтяных танкеров, которые перевозят сырье из Венесуэлы.
Lenta.ru 08:21
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Здоровье

В России вакцинация от гриппа начнется в августе

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 массовая вакцинация россиян от гриппа может начаться в этом году раньше запланированного срока, уже в августе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
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