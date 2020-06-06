На продвижение русской культуры денег хватит, несмотря на падение цен на нефть, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин заявил, что на продвижение русской культуры денег хватит

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Армия и оружие В США прошли первые испытания уничтожающих системы ПВО ракет Американское издание The Drive сообщило, что Военно-морские силы Соединенных Штатов в конце мая впервые провели испытания ракеты AGM-88G, предназначенной для уничтожения систем противоракетной обороны противника. 62