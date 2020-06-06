Общество
РИА НовостиПутин заявил, что на продвижение русской культуры денег хватит
На продвижение русской культуры денег хватит, несмотря на падение цен на нефть, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Кино
Фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»
Народные новости 08:41
Политика
Трамп приказал сократить американский контингент в Германии
К сентябрю из Германии должны быть выведены 9,5 тыс. членов военного контингента США, соответствующий приказ поступил от президента Дональда Трампа, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве.
Взгляд.ру вчера в 14:50
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
Энергетика
Члены ОПЕК согласились продлить сокращение добычи нефти еще на месяц
Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.
Газета.Ru 09:26
Общество
Платошкина отправили под домашний арест
Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
Общество
В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов
Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят свою работу с 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации города.
Право.ру вчера в 14:10
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Общество
О переменчивой погоде летом 2020 года предупредили россиян
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян о переменчивой погоде этим летом: жаркие и сухие дни будет чередоваться с холодными и дождливыми, пишет «URA.RU».
Live24 08:57
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
Армия и оружие
Бывший командующий оценил указ Путина о Северном флоте
Закреплением уже существующего административного деления российской армии назвал указ Владимира Путина о Северном флоте бывший командующий этим флотом адмирал Вячеслав Попов 6 июня в интервью РИА Новости.
ИА Красная Весна 10:02
Политика
Зеленский прокомментировал протесты за отставку Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает причины протестов об отставке министра МВД страны Арсена Авакова, однако на данный момент лучшего кандидата на эту должность нет, об этом глава государства сообщил во время неформальной встречи с журналистами.
РИА Новости 10:14
Общество
«Яндекс» назвал самые популярные новые слова десятилетия
Как отмечает «Яндекс», по тому, какие новые слова были популярны в том или ином году, можно судить, как новые явления и мода влияют на русский язык.
Ведомости 09:10
Гаджеты
Немецкий энтузиаст сравнил энергопотребление 30 процессоров Core i9-10900K
Энтузиаст Роман Хартунг из Германии решил проверить, каково реальное потребление в новых десятиядерных процессорах Core i9-10900K.
Goroday.ru вчера в 20:02
Общество
Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
Общество
В Татарстане отменили масочный режим на открытом воздухе
Власти Татарстана отменили перчаточно-масочный режим в общественных местах на открытом воздухе.
RT на русском 10:06
Политика
Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики.
RT на русском 09:59
Политика
Чехия высылает двух российских дипломатов
Власти Чехии приняли решение выслать из страны двух российских дипломатов.
Свободная Пресса вчера в 08:44
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Футбол
ПФЛ выплатит всем клубам лиги по 65 тысяч рублей
Президент ПФЛ Андрей Соколов сообщил, что все клубы лиги получат по 65 тысяч рублей.
Бомбардир.ру 08:46
Общество
В Крыму назвали дату открытия курортов для туристов
Названа предварительная дата открытия курортов в Крыму. Отдыхающих могут начать принимать уже с 1 июля.
Рамблер вчера в 12:33
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент России Владимир Путин заявил о стремлении к тому, чтобы выходить из ситуации ограничений по коронавирусу как можно быстрее.
РИА Новости 08:48
Политика
США отказались возвращать России дипсобственность в Нью-Йорке
США отказались вернуть России отнятую дипломатическую собственность в Нью-Йорке даже после того, как постпред РФ при ООН Василий Небензя направил письмо генсеку ООН с просьбой вмешаться в ситуацию.
Газета.Ru 06:17
Здоровье
Ученые сочли препарат против изжоги средством для лечения коронавируса
Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru 01:58
Армия и оружие
Постпред РФ сообщил о стягивании войск Украины к Донбассу
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев стягивает весь спектр вооружений к Донбассу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:28
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Футбол
Матчи РПЛ могут показать бесплатно после возобновления сезона
Москва, 6 июня 2020, 14:02 — REGNUM Все матчи чемпионата России по футболу могут показать бесплатно после возобновления сезона.
REGNUM 07:02
Общество
Воробьев рассказал, когда в Подмосковье заработают торговые центры
Торговые центры на территории Московской области будут открыты только после снижения коэффициента распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РИАМО вчера в 14:29
Здоровье
Мурашко назвал дату начала вакцинации от гриппа в России
Вакцинация от гриппа начнется в августе. Об этом в субботу, 6 июня, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Известия 09:24