Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил, что на продвижение русской культуры денег хватит

На продвижение русской культуры денег хватит, несмотря на падение цен на нефть, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Путин заявил о наличии денег на продвижение русской культуры

РБК09:31

Путин заявил, что на продвижение русской культуры денег хватит

РИА Новости07:57

Путин пообещал продвигать русскую культуру даже при падении цен на нефть

Вести.Ru08:45

Путин: «На продвижение русской культуры и русского языка денег у нас хватит»

Царьград08:30

Путин: На продвижение русской культуры денег хватит

Российская газета08:28

Путин заявил, что у России хватит денег на продвижение русского языка в мире

ТАСС08:27

Путин заявил о наличии денег на продвижение российской культуры

Lenta.ru08:52
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