Общество
РИА НовостиПутин заявил, что на продвижение русской культуры денег хватит
На продвижение русской культуры денег хватит, несмотря на падение цен на нефть, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 05:12
Общество
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости 18:30
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском 14:27
Происшествия
Во время акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских
В ходе столкновений с протестующими против расизма в Лондоне за последние несколько дней пострадали 23 полицейских.
RT на русском 19:35
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии
Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
REGNUM 08:31
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 14:15
Политика
Захарова предупредила об ответных мерах на высылку дипломатов из Чехии
За высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры.
Известия 17:36
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова стала блондинкой и набрала 6 кг
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова опубликовала новую фотографию на официальной странице в социальной сети Instagram.
NewInform 12:21
Экономика
Бюджет Новосибирска потеряет из-за коронавируса 2,5 млрд рублей
В 2020 году объем выпадающих доходов бюджета Новосибирска может составить около 2,5 млрд руб. Причиной финансовых потерь стала эпидемия коронавирусной инфекции.
Sibnovosti.ru вчера в 01:18
Культура
В российский мультсериал «Царевны» добавили азиата и мулата
Мультипликационный сериал «Царевны» обзаведется новыми героями — мулатом Васко и азиатом Ван Ли.
iReactor 06:32
Экономика
Sohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара
Инвесторы из Китая спешат избавиться от активов США, продавая долговые облигации и недвижимость.
Народные новости 02:38
Общество
Первая волна тепла в Москве может начаться 7 июня
Первая волна тепла может начаться в Москве в воскресенье, 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
RT на русском 18:18
Футбол
Футболисты «Шахтера» обыграли «Десну» в матче чемпионата Украины
Донецкий "Шахтер" одержал победу над черниговской "Десной" в матче 25-го тура чемпионата Украины по футболу.
РИА Новости 11:57
Авто
ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс вчера в 03:50
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
Религия
Приближается День Святой Троицы
В это воскресенье православные россияне встретят один из 12 главных церковных праздников, который отмечается ежегодно на 50-й день после Пасхи, – День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Газета Metro вчера в 08:06
Происшествия
После перестрелки во Владикавказе завели уголовное дело
Правоохранители Республики Северная Осетия – Алания завели уголовное дело по факту перестрелки, произошедшей в городе Владикавказе.
Регион online 12:26
Шоу-бизнес
Пиар-директор Бари Алибасова заявил о его исчезновении
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что тот куда-то "пропад". Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 18:35
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил морские испытания
Фрегат «Адмирал флота Касатонов», который станет первым боевым кораблем проекта 22350 в составе российского флота, завершил заключительную часть морских испытаний и вернулся на «Северную верфь» в Санкт-Петербурге.
Профиль 15:30
Общество
Маск назвал бессмысленным уголовные сроки за торговлю марихуаной в США
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал уголовные преследования за торговлю марихуаной в США. Об этом он написал в своем Twitter.
Lenta.ru 18:47
Шоу-бизнес
Наташа Королева продемонстрировала маску за 350 тыс. рублей
Со стоимостью автомобиля сравнили дизайнерскую маску, в которой появилась в Сети Наташа Королева.
ИнфоСМИ 11:58
Наука
На Земле найдено место с самым чистым воздухом
ИА Порт Амур 04 июня в 00:26
Общество
Бразилия приостановила публикацию общих данных о коронавирусе
Бразилия приостановила публикацию данных о коронавирусе на сайте министерства здравоохранения страны.
Lenta.ru 19:02
Политика
Пушков оценил эффект от протестов в США
Протесты в США, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, не приведут к социальной революции в стране, заявил сенатор от Пермского Края Алексей Пушков.
URA.Ru 00:21
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Армия и оружие
Власти Украины испугались наступления российской армии с Крыма
В Киеве утверждают, что обладают информацией о возможном наступлении российской армии с Крыма на территорию Украины якобы с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом.
Российский Диалог вчера в 13:09
Шоу-бизнес
Наталья Подольская готовится к пополнению в семье
Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru 04 июня в 11:27
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com вчера в 09:30