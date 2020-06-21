Президент России Владимир Путин признался, что не любит демонстративно отчитывать подчиненных и никогда не делает этого, несмотря на то, что в Кремле случаются жесткие разговоры.

Путин заявил, что не любит отчитывать подчиненных «в показном порядке»

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