Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняПутин считает, что приезд Трампа на 9 Мая в Москву был бы правильным

Президент РФ Владимир Путин заявил, что приезд президента США Дональда Трампа в Москву на юбилейные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне даже в период предвыборной кампании был бы правильным.
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Путин назвал верным шагом возможный приезд Трампа в Москву на 9 Мая

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Путин заявил, что хорошие переговоры с Трампом возможны

Газета.Ru14:05

Путин прокомментировал возможность визита Трампа в Москву 9 мая

RT на русском14:54
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Известия вчера в 20:40
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Лукашенко поручил подсчитать стоимость белорусских услуг для РФ

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Политика

Следствие по делу MH17 обратилось к свидетелям

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В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
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