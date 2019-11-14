Политика
Экономика сегодняПутин считает, что приезд Трампа на 9 Мая в Москву был бы правильным
Президент РФ Владимир Путин заявил, что приезд президента США Дональда Трампа в Москву на юбилейные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне даже в период предвыборной кампании был бы правильным.
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Общество
В Венеции ввели режим ЧП после наводнения
Футбол
Украина — Эстония 1:0
Шоу-бизнес
Актриса Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская выходит замуж за радиоведущего Евгения Яковлева. Об этом она рассказала в эфире "Пятого канала".
Политика
Путин рассказал о поставках С-400 в Индию
Российский лидер Владимир Путин сообщил на пресс-конференции по итогам БРИКС, что процесс поставок российских зенитно-ракетных систем С-400 в Индию идёт по плану.
Экономика
Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Происшествия
Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Игры
Слухи: Obsidian и Rare анонсируют на X019 новые игры
По словам Ахмада, в рамках мероприятия анонсируют по игре от Obsidian Entertainment (The Outer Worlds) и Rare (Sea of Thieves).
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Здоровье
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Общество
«Союзмультфильм» планирует выпустить новые серии «Ну, погоди!»
Председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва сообщила, что студия планирует выпустить новые серии советского мультфильма «Ну, погоди!», героям которого в этом году исполнилось 50 лет.
Общество
Кирилла Терешина снова заметили с «руками-базуками»
12 ноября СМИ сообщили, что Терешин избавился от «рук-базук» и удалил вещество в одной из московских клиник.
Политика
Лукашенко поручил подсчитать стоимость белорусских услуг для РФ
Ранее News.ru писал, что Александр Лукашенко поручил изменить договор с Россией об охране границы.
Политика
Следствие по делу MH17 обратилось к свидетелям
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Политика
Эрдоган предложил США совместно решать проблему вокруг С-400
Президент Турции Реджеп Эрдоган по возвращении из Вашингтона рассказал об итогах переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом вокруг ситуации с приобретением Анкарой у России систем С-400.
Киберспорт
Игрокам из Крыма запретили участвовать в отборе на WESG
Ранее Epic Games запретила участвовать в турнирах по Fortnite игрокам из Крыма и Беларуси.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Здоровье
Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз
По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне
Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
Киберспорт
Разработчики Sea of Thieves анонсировали новую игру
Студия Rare, принадлежащая Xbox Game Studios, опубликовала трейлер своей новой игры — Everwild.
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Общество
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу
Крупнейший в России автодилер «Рольф» выставлен на продажу.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Футбол
«Зенит» не хочет продавать Дриусси в клуб МЛС
Футбол
Полузащитник «Краснодара» может перейти в «Рубин»
Полузащитник «Краснодара» Юнес Намли может стать футболистом казанского «Рубина».
Шоу-бизнес
Озвучен гонорар за выступление Пугачевой в Минске
За свое шоу, показанное на «Минск-арене», певица Алла Пугачева могла получить примерно 18 миллионов рублей.
Общество
Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и «Аэрофлотом»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никак не прокомментировал решение авиакомпании "Аэрофлот" в отношении владельца толстого кота.
Хоккей
Дмитрий Квартальнов: «Настораживает, что большинство не работает»
Настораживает то, что большинство не работает. У Даниса Зарипова был один момент, но мы все в романтику играем.