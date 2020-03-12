Президент России Владимир Путин заявил, что реформа контрольно-надзорной деятельности, так называемая регуляторная гильотина, необходима. «Здесь главное — не промахнуться», — подчеркнул он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Политика Путин назвал отток капитала из страны незначительным Отток капитала из России имеет место, но не является значительным по сравнению с притоком средств. Об этом заявил президент Владимир Путин.

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