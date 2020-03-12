Политика

RT на русскомRT на русскомПутин отметил необходимость механизма «регуляторной гильотины»

Президент России Владимир Путин заявил, что реформа контрольно-надзорной деятельности, так называемая регуляторная гильотина, необходима. «Здесь главное — не промахнуться», — подчеркнул он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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Путин: «регуляторная гильотина» необходима, но опасно «взять и рубануть»

ТАСС02:37

Путин отметил необходимость механизма «регуляторной гильотины»

RT на русском02:46

Путин заявил, что необходим механизм «регуляторной гильотины»

Газета.Ru03:15

Путин о «регуляторной гильотине»: «Здесь главное - не промахнуться»

Комсомольская правда03:29

Путин оценил риски «регуляторной гильотины»

Российская газета03:45

Путин: с «регуляторной гильотиной» главное — не промахнуться

REGNUM03:27

Путин объяснил опасность «регуляторной гильотины»

News.ru03:21
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Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения

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Нарушение сна приводит к желанию съесть что-то вредное в ночное время, рассказала в интервью радио Sputnik невролог-сомнолог Елена Царева.
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Зарубежные туроператоры и иностранные туристы отменяют практически все заявки на туры в Россию с марта по май из-за ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:36
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Путин назвал отток капитала из страны незначительным

Отток капитала из России имеет место, но не является значительным по сравнению с притоком средств. Об этом заявил президент Владимир Путин.
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В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

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Армия и оружие

Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО

Piter.tv 02:05
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Курс доллара в ходе торгов превысил 74 рубля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 марта, превысил 74 рубля.
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Штрафы для водителей в России могут остаться прежними

Штрафы для водителей на территории России могут сохраниться на прежнем уровне.
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Чемпионат мира по фигурному катанию в Канаде отменили из-за вспышки коронавирусной инфекции по всему миру.
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Дубль Кокорина помог «Сочи» обыграть «Оренбург»

Югополис вчера в 15:52
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Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон

Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова» на своей странице в Instagram.
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Происшествия

В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств

Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
RT на русском 02:05
Политика

Владимир Путин не поддерживает досрочные выборы в Госдуму

Президент России Владимир Путин не поддерживает досрочные выборы в Госдуму.
Нижний сейчас 10 марта в 08:45
Общество

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
RT на русском вчера в 21:55
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Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор

Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Кавказ Пост вчера в 21:23
Экономика

Медицинские товары в России подорожают из-за обвала рубля

Из-за обвала рубля в России начнут дорожать медицинские товары. В частности, эксперты отмечают рост цен на медтехнику.
АБН 02:27
Энергетика

Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть

Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
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Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 19:34
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Путин рассказал, как его обсчитывали в советское время

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в советские годы его обсчитывали продавцы, но он предпочитал не скандалить из-за этого.
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На холостых: автомобили подорожают на 10% из-за ослабления рубля

Что касается локального производства, если мы исходим из того, что курс рубля останется на текущем уровне, то я ожидаю поступательное повышение цен: не одномоментно — на 1 – 2%, но в итоге до 10% и выше.
Известия вчера в 17:02
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии заражённых коронавирусом в Подмосковье

Состояние жителей Подмосковья, у которых подтвердили диагноз коронавирус, является удовлетворительным.
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Гаджеты

Apple отменила презентацию iPhone SE 2

Компания Apple отменила презентацию с анонсом смартфона iPhone 9 (SE 2), пишет «Вести.ru» со ссылкой на Cult of Mac.
Мой Брянск вчера в 11:13
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

Четыре человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области.
Известия 10 марта в 22:30
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
Здоровье

Врачи объяснили второй в мире случай излечения от ВИЧ

10 марта авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, подтверждающую, что у так называемого «лондонского пациента» — второго в мире человека, излечившегося от ВИЧ, — не обнаружено признаков вируса через полтора года после окончания приема антиретровирусных препаратов.
РБК вчера в 23:28
Экономика

Американский экономист предсказал новый мировой финансовый кризис

Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий.
РИА Новости вчера в 18:52
Гаджеты

Новый GeForce RTX 3080 Ti будет лишь на 40% быстрее RTX 2080 Ti

Faktom 02:21
Игры

Новую игру про Ведьмака начнут разрабатывать уже в 2020 году

Варшава, 12 марта 2020, 03:48 — REGNUM Компания CD Projekt Red начнёт работу над новой игрой по миру «Ведьмака» сразу после релиза Cyberpunk 2077.
REGNUM вчера в 20:48
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Виновные в ракетном обстреле иракской военной базы Эт-Таджи, где расквартированы американские и британские военнослужащие, должны быть привлечены к ответственности, заявили госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Газета.Ru 03:32
Футбол

Кокорин рассказал о заказном характере своего дела

Lenta.ru 10 марта в 09:58
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