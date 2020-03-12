Политика
RT на русскомПутин отметил необходимость механизма «регуляторной гильотины»
Президент России Владимир Путин заявил, что реформа контрольно-надзорной деятельности, так называемая регуляторная гильотина, необходима. «Здесь главное — не промахнуться», — подчеркнул он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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Музыка
Стало известно, почему Little Big не представили песню для Евровидения
Общество
Врач рассказала о связи бессонницы и неправильного питания
Нарушение сна приводит к желанию съесть что-то вредное в ночное время, рассказала в интервью радио Sputnik невролог-сомнолог Елена Царева.
Общество
Иностранные туристы отменили практически все заявки на туры в Россию
Зарубежные туроператоры и иностранные туристы отменяют практически все заявки на туры в Россию с марта по май из-за ситуации с коронавирусом.
Политика
Путин назвал отток капитала из страны незначительным
Отток капитала из России имеет место, но не является значительным по сравнению с притоком средств. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Финансы
Курс доллара в ходе торгов превысил 74 рубля
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 12 марта, превысил 74 рубля.
Общество
Штрафы для водителей в России могут остаться прежними
Штрафы для водителей на территории России могут сохраниться на прежнем уровне.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменили из-за коронавируса
Чемпионат мира по фигурному катанию в Канаде отменили из-за вспышки коронавирусной инфекции по всему миру.
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» обыграть «Оренбург»
Кино
Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон
Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова» на своей странице в Instagram.
Происшествия
В Саратове суд отменил арест подростка по делу о подготовке убийств
Саратовский областной суд в ходе заседания в четверг, 12 марта, изменил меру пресечения одному из подростков, подозреваемых в подготовке массовых убийств в Саратове.
Политика
Владимир Путин не поддерживает досрочные выборы в Госдуму
Президент России Владимир Путин не поддерживает досрочные выборы в Госдуму.
Общество
У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Политика
Против поправок в Конституцию России проголосовал единственный сенатор
Вчера же, 11 марта, Мархаев проголосовал против закона о поправках в Конституцию РФ. Пояснить свою позицию для РБК он отказался.
Экономика
Медицинские товары в России подорожают из-за обвала рубля
Из-за обвала рубля в России начнут дорожать медицинские товары. В частности, эксперты отмечают рост цен на медтехнику.
Энергетика
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Входящие в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Ирак и Кувейт последовали примеру Саудовской Аравии и решили уменьшить цены на сырье в апреле, в то время как ОАЭ сделали это и для февральских продаж.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Политика
Путин рассказал, как его обсчитывали в советское время
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в советские годы его обсчитывали продавцы, но он предпочитал не скандалить из-за этого.
Авто
На холостых: автомобили подорожают на 10% из-за ослабления рубля
Что касается локального производства, если мы исходим из того, что курс рубля останется на текущем уровне, то я ожидаю поступательное повышение цен: не одномоментно — на 1 – 2%, но в итоге до 10% и выше.
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии заражённых коронавирусом в Подмосковье
Состояние жителей Подмосковья, у которых подтвердили диагноз коронавирус, является удовлетворительным.
Гаджеты
Apple отменила презентацию iPhone SE 2
Компания Apple отменила презентацию с анонсом смартфона iPhone 9 (SE 2), пишет «Вести.ru» со ссылкой на Cult of Mac.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
Четыре человека стали жертвами ДТП с участием грузовика и микроавтобуса на трассе М-4 «Дон» в Миллеровском районе Ростовской области.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Здоровье
Врачи объяснили второй в мире случай излечения от ВИЧ
10 марта авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, подтверждающую, что у так называемого «лондонского пациента» — второго в мире человека, излечившегося от ВИЧ, — не обнаружено признаков вируса через полтора года после окончания приема антиретровирусных препаратов.
Экономика
Американский экономист предсказал новый мировой финансовый кризис
Американский экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий.
Игры
Новую игру про Ведьмака начнут разрабатывать уже в 2020 году
Варшава, 12 марта 2020, 03:48 — REGNUM Компания CD Projekt Red начнёт работу над новой игрой по миру «Ведьмака» сразу после релиза Cyberpunk 2077.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Виновные в ракетном обстреле иракской военной базы Эт-Таджи, где расквартированы американские и британские военнослужащие, должны быть привлечены к ответственности, заявили госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Великобритании Доминик Рааб.
Футбол