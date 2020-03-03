с чего всё началось

По информации ТАСС, президент назвал представителей несистемной оппозиции важными звеньями обществе, они оказывают влияние на жизнь на уровне муниципалитетов и больших городов. В любой стране всегда была, есть и будет часть людей, которые не согласны с принципами действующей власти.

Общество Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.

Здоровье Сооснователь Apple Возняк назвал себя «нулевым пациентом» с коронавирусом Сооснователь компании Apple Стив Возняк напугал своих подписчиков в Twitter сообщением о том, что он и его жена Джанет Хилл могли быть "нулевыми пациентами" с коронавирусом в США.

Общество Дерипаска подал иск против Навального Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против оппозиционера Алексея Навального. Заявление касается фактов, имеющих юридическое значение.

Шоу-бизнес Лариса Долина в ярком образе посетила шоу Ивана Урганта Популярная певица Лариса Долина разместила на одной из страниц в Instagram фотоснимок, на котором предстала в эффектном образе в компании ведущего Ивана Урганта.

Политика Google поздравил Болгарию с Днем освобождения от османского ига Поисковая система Google разместила на своей стартовой странице болгарский триколор в честь празднования Дня освобождения республики от османского ига.

Происшествия Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Руслана Мухатова, который обвинялся в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в воинской части.

Экономика Вознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40% Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год, говорил ранее «Ведомостям» сотрудник компании.

Политика Песков опроверг встречу Путина с Меркель, Эрдоганом и Макроном Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил сообщения СМИ о встрече президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также лидерами Франции и Турции.

Общество Блогер Диденко обратилась к подписчикам после трагедии в бане Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли ее муж и двое друзей, на своей странице в соцсети Instagram во вторник, 3 марта, обратилась к подписчикам и попросила прекратить «писать ей гадости».

Политика В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Кино Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7» Актеры Олеся Железняк и Татьяна Кравченко покинули съемочную площадку популярного комедийного сериала «Сваты», который снимают в Белоруссии.

Экономика Минфин счел некритичным срок передачи бюджету денег за акции Сбербанка Накануне, 2 марта, первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает перенести крайний срок перечисления в бюджет выручки от продажи им акций Сбербанка.

Экономика Главу ПФР раскритиковали в Госдуме за прибавку к пенсии в 1 рубль По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.