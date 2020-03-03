Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruПутин рассказал о важности несистемной оппозиции

По информации ТАСС, президент назвал представителей несистемной оппозиции важными звеньями обществе, они оказывают влияние на жизнь на уровне муниципалитетов и больших городов. В любой стране всегда была, есть и будет часть людей, которые не согласны с принципами действующей власти.
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с чего всё началось
Об отношении к несистемной оппозиции и ее пользе, о необходимости наказания за несанкционированные акции, а также о своих эмоциях от деятельности волонтеров президент РФ Владимир Путин рассказал в седьмой серии видеоинтервью ТАСС
, посвященной гражданскому обществу и иноагентам.
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