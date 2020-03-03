Политика
RuNews24.ruПутин рассказал о важности несистемной оппозиции
По информации ТАСС, президент назвал представителей несистемной оппозиции важными звеньями обществе, они оказывают влияние на жизнь на уровне муниципалитетов и больших городов. В любой стране всегда была, есть и будет часть людей, которые не согласны с принципами действующей власти.
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с чего всё началось
Об отношении к несистемной оппозиции и ее пользе, о необходимости наказания за несанкционированные акции, а также о своих эмоциях от деятельности волонтеров президент РФ Владимир Путин рассказал в седьмой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной гражданскому обществу и иноагентам.Российская газета02:34
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Политика
Владимир Путин предложил новые поправки в Конституцию
3 марта Президент России Владимир Путин предложил внести дополнительные поправки в основной закон страны.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Армия и оружие
Турецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет
По данным сирийского государственного агентства SANA, самолет правительственных сил был сбит турецким истребителем, когда принимал участие в антитеррористической операции в Идлибе.
Здоровье
Сооснователь Apple Возняк назвал себя «нулевым пациентом» с коронавирусом
Сооснователь компании Apple Стив Возняк напугал своих подписчиков в Twitter сообщением о том, что он и его жена Джанет Хилл могли быть "нулевыми пациентами" с коронавирусом в США.
Общество
Дерипаска подал иск против Навального
Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск против оппозиционера Алексея Навального. Заявление касается фактов, имеющих юридическое значение.
Армия и оружие
ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Комиссия ООН уличила Воздушно-космические силы (ВКС) России в военных преступлениях в Сирии.
Шоу-бизнес
Лариса Долина в ярком образе посетила шоу Ивана Урганта
Популярная певица Лариса Долина разместила на одной из страниц в Instagram фотоснимок, на котором предстала в эффектном образе в компании ведущего Ивана Урганта.
Политика
Google поздравил Болгарию с Днем освобождения от османского ига
Поисковая система Google разместила на своей стартовой странице болгарский триколор в честь празднования Дня освобождения республики от османского ига.
Происшествия
Суд приговорил издевавшегося над Шамсутдиновым к двум годам условно
Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы условно Руслана Мухатова, который обвинялся в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, устроившим стрельбу в воинской части.
Общество
Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе
Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Биатлон
Губерниев не полетит в Чехию на этап Кубка мира из-за коронавируса
Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев принял решение не лететь в Чехию, где пройдет этап Кубка мира по биатлону, из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Экономика
Вознаграждение топ-менеджмента группы «Аэрофлот» выросло почти на 40%
Премии в «Аэрофлоте» выплачиваются ежеквартально, есть также годовая премия, на каждую квартальную может приходиться порядка 15–20% общего переменного вознаграждения за весь год, говорил ранее «Ведомостям» сотрудник компании.
Политика
Песков опроверг встречу Путина с Меркель, Эрдоганом и Макроном
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил сообщения СМИ о встрече президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также лидерами Франции и Турции.
Политика
Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-главу Минобрнауки Михаила Котюкова заместителем министра финансов, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
Общество
Блогер Диденко обратилась к подписчикам после трагедии в бане
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли ее муж и двое друзей, на своей странице в соцсети Instagram во вторник, 3 марта, обратилась к подписчикам и попросила прекратить «писать ей гадости».
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Происшествия
В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике
Правоохранительные органы обнаружили в Казани школьника, который планировал убийство своих одноклассников и изготовил видео о якобы совершённом преступлении.
Кино
Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»
Актеры Олеся Железняк и Татьяна Кравченко покинули съемочную площадку популярного комедийного сериала «Сваты», который снимают в Белоруссии.
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Экономика
Минфин счел некритичным срок передачи бюджету денег за акции Сбербанка
Накануне, 2 марта, первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева заявила, что регулятор предлагает перенести крайний срок перечисления в бюджет выручки от продажи им акций Сбербанка.
Экономика
Главу ПФР раскритиковали в Госдуме за прибавку к пенсии в 1 рубль
По мнению депутата от фракции «Единая Россия» Ирины Гусевой, глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин должен лично разъяснить гражданам причину, по которой прибавка к пенсии составляет 1 рубль 10 копеек вместо обещанной тысячи.
Гаджеты
Эксперты протестировали «шпионские возможности» смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra
Эксперты воспользовались помощью частного детектива Майкла МакКивера и протестировали «шпионские возможности» гаджета.
Здоровье
В Чувашии медицинских масок осталось на месяц
Из чебоксарской районной больницы были выписаны находящиеся под карантином граждане КНР, а недавно прибывшие из Италии жители Чувашии сейчас находятся под наблюдением врачей.
Экономика
Названы направления Подмосковья с самыми дорогими коттеджами
Названы направления Подмосковья с самыми дорогими коттеджами — это Ильинское, Минское и Новорижское шоссе.