Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо добиваться снижения ставок по ипотеке по всей стране. Об этом российский лидер заявил на встрече с общественностью во Владивостоке в рамках ВЭФ-2019.

Путин заявил, что нужно снижать ставки по ипотеке по всей стране

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