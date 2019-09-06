Политика

Политика СегодняПолитика СегодняПутин заявил, что нужно снижать ставки по ипотеке по всей стране

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо добиваться снижения ставок по ипотеке по всей стране. Об этом российский лидер заявил на встрече с общественностью во Владивостоке в рамках ВЭФ-2019.
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Путин рассчитывает на снижение ставки по ипотеке по всей стране

РИА Новости01:59

Снижение ставки ипотеки должно сделать льготные госпрограммы неактуальными - Путин

Интерфакс02:00

Путин поставил задачу снизить ставки по ипотеке

Известия01:18

Путин: нужно стремиться к снижению ставок по ипотеке в целом

Будущее России. Национальные проекты01:16

Путин заявил о цели снизить ставку ипотеки по стране

Российская газета01:23

Путин спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в целом по стране

Газета.Ru01:30

Путин оценил возможность снижения ставок по ипотеке по всей России

РБК06:50
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:31, Вашингтон
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«Роскосмос» намерен в десять раз увеличить число рабочих на Восточном

Роскосмос увеличит количество строителей на космодроме Восточный до 5 тысяч человек к лету следующего года, сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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Президент Ла Лиги: «Хотел бы вернуть Моуриньо и Роналду в Испанию»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас признался, что был бы рад возвращению в Испанию Жозе Моуриньо и Криштиану Роналду.
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Зеленский помиловал граждан из списка на обмен с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:15
Происшествия

В Томске завели дело против ударившего кулаком по машине подростка

РБК 08:34
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Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
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Сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ

RT на русском 09:44
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Источник назвал основную версию нападения на дом Памфиловой

Газета.Ru 06:12
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АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока августа

Английская Премьер-лига огласила список претендентов на звание лучшего игрока турнира в августе.
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В День трезвости белгородцев угостят кислородными коктейлями

Московский Комсомолец 12:05
Музыка

Ушел из жизни солист ВИА «Пламя» Юрий Петерсон

Ушел из жизни известный вокалист Юрий Петерсон.
Территория новостей 00:02
Армия и оружие

РБК публикует фото погибших в Сирии военных

РБК 08:32
Армия и оружие

Мьянма ведет переговоры о продолжении закупки российских истребителей

Делегация из Мьянмы ведет переговоры о продолжении закупки истребителей российского производства.
NewInform 09:50
Финансы

Центробанк снизил ключевую ставку до 7%

Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
Газета.Ru 11:08
Происшествия

Следователи начали проверку информации о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов

Доследственная проверка проводится в столице по информации СМИ о смерти пожилой женщины после угроз коллекторов, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
Агентство Москва 09:28
Армия и оружие

В российско-сербских учениях задействованы Су-35С, Ми-8 и Ка-52

Маневры начались 5 сентября в Ленинградской области Истребители Су-35С и вертолеты Ми-8 и Ка-52 "Аллигатор" используют в ходе совместных российско-сербских учениях на полигоне в Ленинградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного округа.
Аргументы и Факты 09:52
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Происшествия

В Польше девочка родилась через 56 дней после смерти матери

Новый Калининград.Ru вчера в 08:43
Политика

Путин поддержал создание в России новой линейки ракет

News.ru 11:49
Футбол

Эдерсон: «Я вижу, что Алиссон на шаг впереди»

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон считает, что голкипер «Ливерпуля» Алиссон заслужил звание лучшего в своем амплуа по итогам прошлого сезона.
Спорт-Экспресс 11:55
Спорт

Погачар выиграл 13-й этап «Вуэльты», Роглич лидирует в общем зачёте

Словенский гонщик Тадей Погачар из команды UAE Team Emirates одержал победу на 13-м этапе веломногодневки «Вуэльта».
Чемпионат 12:19
Происшествия

На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

Известия 06:26
Политика

Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире

Интерфакс 04:05
Политика

Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit

Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета 11:34
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Хабиб: «План на бой с Порье не меняется. Буду валить и бить»

Sport24.ru 11:21
Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией в белой форме

Напомним, что после четырех туров сборная России набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.
Советский спорт 08:12
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Джонни Депп рассказал, почему ему интересно играть злодеев

РИА Новости 09:41
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Случаи смерти от вейпа продолжают расти

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Футбол

«Ювентус» хочет бесплатно получить двух игроков «Тоттенхэма»

Metaratings 11:37
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В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
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