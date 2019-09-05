Президент РФ Владимир Путин считает, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной будет масштабным.

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Российский президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с обменом удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Путин прокомментировал ситуацию с обменом между Россией и Украиной

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