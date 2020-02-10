Политика

RT на русскомRT на русскомПутин заявил, что обстановка в мире становится всё более турбулентной

Обстановка в мире становится всё более турбулентной и необходимы действия, направленные на стратегическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении дипломатам с их профессиональным праздником.
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с чего всё началось
«Международная обстановка становится более турбулентной, а значит, требуются ещё более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка», — цитирует
 главу государства пресс-служба Кремля.
RT на русском02:23

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Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД России с Днем дипломатического работника

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Путин предупредил о «турбулентной» международной обстановке

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Путин заявил, что обстановка в мире становится всё более турбулентной

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Путин заявил, что международная обстановка становится более турбулентной

Газета.Ru02:29

Путин поздравил МИД с Днём дипломатического работника

REGNUM02:47

Путин оценивает как эффективную работу МИД РФ по Сирии

РЕН ТВ02:10
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Здоровье

Ученые спрогнозировали пик распространения коронавируса

Пик распространения нового коронавируса придется на вторую половину февраля, общее число заболевших в Ухане может составить около 500 тыс. человек.
Rambler News Service вчера в 10:03
Кино

Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую роль второго плана

В категории «Лучший актер второго плана» были также номинированы Том Хэнкс с фильмом «Прекрасный день по соседству», Аль Пачино за роль в киноленте «Ирландец», Джо Пеши из этой же картины и Энтони Хопкинс за роль в «Двух папах».
iReactor вчера в 20:32
Происшествия

Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
ТАСС 01:14
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 13:40
Происшествия

СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге

Свыше 1,8 тысячи пассажиров и почти столько же членов экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного под карантин в терминале Гонконга "Кай Так", уже в воскресенье смогут покинуть судно, так как случаев заражения новым типом коронавируса не выявлено, сообщает газета South China Morning Post.
РИА Новости вчера в 03:39
Общество

Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге

В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Интерфакс 01:42
Общество

Военным с госнаградами дадут скидки на продукты и одежду

Позже список может быть расширен. Военнослужащие с госнаградами получат скидки от 3 до 20 процентов в сетевых магазинах.
Piter.tv 00:37
Происшествия

Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

РИА Новости вчера в 15:29
Шоу-бизнес

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи

Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Piter.tv вчера в 09:16
Происшествия

«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами

Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
РИА Новости вчера в 18:36
Футбол

Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»

Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в победном матче своего клуба в 23 туре чемпионата Испании против "Севильи".
Вести.Ru вчера в 15:22
Общество

Минтранс не поддержал увеличение периода запрета шипованных шин

Увеличение периода запрета шипованных шин, по мнению Министерства транспорта, не представляется возможным, сообщает ТАСС.
Российская газета 02:27
Происшествия

В Петербурге из Невы достали тело пропавшей в январе девушки

Спасатели обнаружили тело девушки, которая пропала в Санкт-Петербурге в конце января. Её нашли в Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта.
RT на русском вчера в 11:15
Единоборства

Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом

Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
РЕН ТВ вчера в 01:48
Общество

Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии

Александр Друзь рассказал, в каком размере он получает пенсию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:24
Кино

Стивен Кинг продал российской школьнице права на экранизацию за доллар

Писатель Стивен Кинг в США подписал контракт с 16-летней Дианой Костыриной из Томска и продал ей права на экранизацию рассказа «Женщина в палате» по программе Dollar Baby.
ФАН 00:13
Экономика

Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon

В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет.
РБК 00:00
Футбол

Месси организовал последние пять голов «Барселоны»

Капитан "Барселоны" Лионель Месси в матче 23-го тура Примеры против "Бетиса" (3:2) оформил 3 голевые передачи, став главным героем встречи.
ProstoProSport вчера в 22:32
Общество

На Сахалине повысили минимальную заработную плату на 10%

Власти Сахалинской области приняли решение поднять минимальную заработную плату в регионе на 10%.
Политическая Экспертиза 02:39
Политика

Большинство граждан России поддерживают изменения в Конституцию

Подавляющее большинство россиян поддерживают изменения, которые предложил внести в Конституцию России Владимир Путин и готовы принять участие во всероссийском опросе по ним.
Телеканал Санкт-Петербург 02:22
Кино

Названы претенденты на антипремию «Золотая малина»

РБК 08 февраля в 05:26
Гаджеты

Huawei P20 и Huawei P20 Pro получили стабильную Android 10

Сегодня стало известно, что новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию фирменной оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
Rusargument 02:46
Общество

Токаев потребовал уволить чиновников и полицейских из-за беспорядков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился уволить ряд чиновников, а также полицейских в связи с беспорядками на юге страны.
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Шоу-бизнес

Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ

Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
Gazeta.SPb 07 февраля в 16:15
Политика

Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные фотографии советских полководцев времен Великой Отечественной войны.
РИА Новости вчера в 20:22
Армия и оружие

Посадка на базе Хмеймим уходящего от обстрела самолета попала на видео

В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
Аргументы и Факты вчера в 04:17
Армия и оружие

Ад за 12 минут: йеменские повстанцы нанесли мощнейший удар по саудовским военным. Видео

Мощнейший удар йеменских повстанцев по саудовским военным превратил укреплённую базу в горящий ад.
Avia.pro вчера в 03:08
Экономика

В России увеличилось число застройщиков-банкротов

По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое.
Известия вчера в 18:39
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