с чего всё началось

Обстановка в мире становится всё более турбулентной и необходимы действия, направленные на стратегическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении дипломатам с их профессиональным праздником.

Путин заявил, что обстановка в мире становится всё более турбулентной

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