Политика
RT на русскомПутин заявил, что обстановка в мире становится всё более турбулентной
Обстановка в мире становится всё более турбулентной и необходимы действия, направленные на стратегическую стабильность, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении дипломатам с их профессиональным праздником.
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с чего всё началось
«Международная обстановка становится более турбулентной, а значит, требуются ещё более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.RT на русском02:23
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Здоровье
Ученые спрогнозировали пик распространения коронавируса
Пик распространения нового коронавируса придется на вторую половину февраля, общее число заболевших в Ухане может составить около 500 тыс. человек.
Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую роль второго плана
В категории «Лучший актер второго плана» были также номинированы Том Хэнкс с фильмом «Прекрасный день по соседству», Аль Пачино за роль в киноленте «Ирландец», Джо Пеши из этой же картины и Энтони Хопкинс за роль в «Двух папах».
Происшествия
Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете
Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Экономика
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 06.02.2020, руб. (см. таблицу).
Происшествия
СМИ сообщили о завершении карантина на лайнере World Dream в Гонконге
Свыше 1,8 тысячи пассажиров и почти столько же членов экипажа круизного лайнера World Dream, помещенного под карантин в терминале Гонконга "Кай Так", уже в воскресенье смогут покинуть судно, так как случаев заражения новым типом коронавируса не выявлено, сообщает газета South China Morning Post.
Общество
Нового генконсула Китая поместили на карантин в Екатеринбурге
В Екатеринбург приехал новый генконсул Китая Цуй Шаочунь, но не смог провести первые запланированные встречи, так как был помещен на двухнедельный карантин у себя дома.
Общество
Военным с госнаградами дадут скидки на продукты и одежду
Позже список может быть расширен. Военнослужащие с госнаградами получат скидки от 3 до 20 процентов в сетевых магазинах.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске
Шоу-бизнес
Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи
Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Происшествия
«Ъ»: в Красноярске мошенники «обманули» банкоматы игрушечными деньгами
Следователи в Красноярском крае завершили расследование кражи, которую мошенники совершили, пополнив свои счета через банкомат игрушечными деньгами.
Футбол
Смолов впервые сыграл за «Сельту» в основе. Клуб обыграл «Севилью»
Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов принял участие в победном матче своего клуба в 23 туре чемпионата Испании против "Севильи".
Общество
Минтранс не поддержал увеличение периода запрета шипованных шин
Увеличение периода запрета шипованных шин, по мнению Министерства транспорта, не представляется возможным, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Петербурге из Невы достали тело пропавшей в январе девушки
Спасатели обнаружили тело девушки, которая пропала в Санкт-Петербурге в конце января. Её нашли в Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта.
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс одержал победу над Домиником Рейесом
Американский боец MMA Джон Джонс защитил чемпионский пояс UFC в полутяжелом весе, одержав победу над соотечественником Домиником Рейесом.
Общество
Александр Друзь пожаловался на размер своей пенсии
Александр Друзь рассказал, в каком размере он получает пенсию, передает РИА "Новости".
Кино
Стивен Кинг продал российской школьнице права на экранизацию за доллар
Писатель Стивен Кинг в США подписал контракт с 16-летней Дианой Костыриной из Томска и продал ей права на экранизацию рассказа «Женщина в палате» по программе Dollar Baby.
Экономика
Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon
В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет.
Футбол
Месси организовал последние пять голов «Барселоны»
Капитан "Барселоны" Лионель Месси в матче 23-го тура Примеры против "Бетиса" (3:2) оформил 3 голевые передачи, став главным героем встречи.
Общество
На Сахалине повысили минимальную заработную плату на 10%
Власти Сахалинской области приняли решение поднять минимальную заработную плату в регионе на 10%.
Политика
Большинство граждан России поддерживают изменения в Конституцию
Подавляющее большинство россиян поддерживают изменения, которые предложил внести в Конституцию России Владимир Путин и готовы принять участие во всероссийском опросе по ним.
Кино
Названы претенденты на антипремию «Золотая малина»
Гаджеты
Huawei P20 и Huawei P20 Pro получили стабильную Android 10
Сегодня стало известно, что новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию фирменной оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
Общество
Токаев потребовал уволить чиновников и полицейских из-за беспорядков
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился уволить ряд чиновников, а также полицейских в связи с беспорядками на юге страны.
Шоу-бизнес
Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ
Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
Политика
Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев
Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные фотографии советских полководцев времен Великой Отечественной войны.
Армия и оружие
Посадка на базе Хмеймим уходящего от обстрела самолета попала на видео
В интернете появилось видео с камеры наблюдения на авиабазе Хмеймим в Сирии, где вынужденную посадку совершил пассажирский Airbus-320, который уходил от обстрела.
Армия и оружие
Ад за 12 минут: йеменские повстанцы нанесли мощнейший удар по саудовским военным. Видео
Мощнейший удар йеменских повстанцев по саудовским военным превратил укреплённую базу в горящий ад.
Экономика
В России увеличилось число застройщиков-банкротов
По данным Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА), количество обанкротившихся девелоперов в России с 2018 года выросло вдвое.