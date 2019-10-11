Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин заявил, что он не против либерализма

Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия. Путин отметил, что его пытаются «пощипывать» по поводу того, что он говорил Financial Times о поводу либерализма.
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Путин: ничего против либерализма не имею

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Путин рассказал, как его «пощипывают» по поводу либеральной идеи

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РБК04:03

Путин не против либерализма, но не видит оснований для отказа от вековых традиций

ТАСС04:03
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"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
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В России ввели категорию чрезвычайно высокого риска пожарной опасности

«Проведение плановых проверок объектов защиты в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска — один раз в год», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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Новый пикап Great Wall Pao может приехать на рынок России

Компания Great Wall начала прием заявок на новый большой пикап Pao (P-Series) в сентябре текущего года.
Новые автомобили вчера в 01:12
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В Ашхабаде началось заседание Совета глав государств СНГ

В столице Туркменистана начал свою работу очередной саммит Глав Государств Содружества Независимых Государств.
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Канделаки назвала Азмуна игроком сборной России

Генеральный продюсер телеканала «Матч» Тина Канделаки назвала нападающего Сердара Азмуна футболистом сборной России.
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