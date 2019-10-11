Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин заявил, что он не против либерализма

Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия. Путин отметил, что его пытаются «пощипывать» по поводу того, что он говорил Financial Times о поводу либерализма.
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

Путин продолжает злить Запад

News.ru09:53

Путин объяснил преимущество вековых традиций перед либерализмом

Интерфакс05:04

Путин не против либерализма, но не видит оснований для отказа от вековых традиций

ТАСС04:03

Путин: ничего против либерализма не имею

RT на русском04:12

Путин пожаловался на «пощипывания» из-за слов о либерализме

Lenta.ru04:04

Путин заявил о «пощипываниях» из-за его слов о либерализме

РБК04:03

Путин заявил, что не против либерализма, но в России есть свои традиции

РИА Новости04:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Экономика

Глава ПФР спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Размер страховой пенсии по старости для неработающих российских пенсионеров прогнозируется в 2020 году на уровне 16,4 тыс. рублей.
Известия вчера в 07:58
Футбол

Дзюба открыл счет в матче с шотландцами

ProstoProSport вчера в 16:06
Шоу-бизнес

Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве

Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
Регион online вчера в 15:53
Экономика

ЦБ планирует объединить две категории неквалифицированных инвесторов

Принятый в первом чтении законопроект подразумевал разделение инвесторов - физлиц на четыре категории - две для квалифицированных и две для неквалифицированных, в последней версии поправок категорий было три.
ТАСС 10:44
Происшествия

В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

Газета.Ru 10:32
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением

Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру 08:00
Происшествия

Житель Индонезии вернулся домой после своих похорон

Телеканал 360° 10:25
Армия и оружие

Турчинов пообещал, что жители Донбасса будут «плакать и аплодировать»

В эфире украинского ток-шоу «Право на власть» Турчинов пообещал, что жители Донбасса впоследствии будут плакать от счастья, осознавая, что «родные» ВСУ освободили их от «российской оккупации».
ФАН 06:16
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Экономика

Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM вчера в 04:20
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Общество

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Леонова

Клопс 09:17
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета 04:46
Политика

Зеленский прокомментировал свои разговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, являются первым шагом к урегулированию конфликта на востоке Украины.
Lenta.ru 04:36
Происшествия

СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве девочки в Саратове

Журналистская правда 06:14
Армия и оружие

Турция похвасталась сотнями убитых курдов

Lenta.ru 10:16
Кино

Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей

Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Шоу-бизнес

Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Политика

Кремль призвал учесть мнение Донбасса в идее изменить порядок пунктов Минска-2

В ходе пресс-конференции Зеленский допустил выход Украины из минского процесса, если до Нового года Киев не примет закон об особом статусе Донбасса с включением в документ «формулы Штайнмайера».
Известия 09:38
Происшествия

Сотрудники Шереметьево могли спутать травмат с электробритвой

Вести.Ru 09:11
Игры

Дизайн прототипа PlayStation 5 показали на видео

Недавно гендиректор Sony Interactive Entertainment Джим Райан в интервью изданию Wired сообщил о сроках выхода новой консоли PlayStation 5 — согласно Райану, она должна выйти в конце следующего года.
Популярная механика 04:55
Здоровье

Минздрав не нашел повода для увольнения главы НИИ онкоцентра Блохина

Комиссия Минздрава не нашла оснований для увольнения руководителя НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина Светланы Варфоломеевой, на работу которой жаловалась группа медиков.
Известия вчера в 05:25
Технологии

В Китае построили «безголовую» субмарину

В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия 01:46
Экономика

В ЦБ назвали преимущества наличных денег

Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.
Lenta.ru 06:32
Политика

Министр обороны ФРГ оценила шансы остановить «Северный поток – 2»

Министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что реализацию проекта «Северный поток – 2» уже нельзя остановить.
Известия 10:34
Происшествия

Летевшая с пересадкой в Москве израильтянка получила 7,5 лет колонии

Летевшая с пересадкой в Москве израильтянка получила 7,5 лет колонии Химкинский городской суд приговорил к 7,5 годам колонии Нааму Иссахар.
Русский дедлайн 10:48
Происшествия

В Подмосковье найдены тела двоих стюардов

Российская газета вчера в 05:04
Политика

Зеленский признал отсталость украинского Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в находившемся под юрисдикцией Украины Крыму отсутствовала «цивилизация и инфраструктура».
Lenta.ru 03:31
Шоу-бизнес

Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах

Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.
Территория новостей вчера в 06:52
Происшествия

В Лондоне осудили россиянина, убившего родителей из-за собаки

РИА Новости 07:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное