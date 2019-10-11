Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия. Путин отметил, что его пытаются «пощипывать» по поводу того, что он говорил Financial Times о поводу либерализма.

Путин заявил, что он не против либерализма

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