«Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия», — напомнил Путин. Он задался вопросом, почему Россия не должна дорожить, развивать и поддерживать опыт поколений.

Путин рассказал, как относится к либерализму

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