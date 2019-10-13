Армия и оружие
ИзвестияПутин ответил на вопрос о новой холодной войне
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет. При этом он отметил, что Россию она в любом случае затронет в наименьшей степени благодаря передовым вооружениям.
Читать в источнике
Оценить105
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
Футбол
Казахстан — Бельгия: составы команд на матч 8-го тура отбора Евро-2020
Тренерские штабы сборных Казахстана и Бельгии определились с составами на матч 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.
Чемпионат 07:46
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве школьницы в Саратове рассказала о сыне
Журналисты пообщались с матерью подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове.
iReactor 11 октября в 16:09
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Политика
МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН
Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).
Газета.Ru 07:29
Здоровье
В Роспотребнадзоре сообщили о способах снижения риска развития рака
Специалисты ведомства утверждают, что употребление в пищу красного мяса и мясной продукции существенно увеличивает риск развития колоректального рака.
REGNUM вчера в 16:52
Автоспорт
Пилот Mercedes Валттери Боттас выиграл Гран-при Японии «Формулы-1»
Тройку лидеров замкнул ещё один пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон. Команда Mercedes в шестой раз подряд выиграла Кубок конструкторов.
Говорит Москва 02:54
Футбол
Орлов считает, что «Зенит» при равенстве очков должен стоять на 1-м месте в таблице РПЛ
«Зенит» с 26 очками в 12 матчах занимает 4-е место в таблице турнира, имея одинаковое количество очков с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Ростовом».
Нева Спорт 08:17
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
RT на русском 05:38
Общество
Туристы назвали самые скучные города Европы
Самый унылый отпуск российские путешественники провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки, сообщает Aviasales.
РИА Новости 03:18
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily 11 октября в 08:22
Происшествия
Машину пропавшей в Екатеринбурге девушки могли продать цыгане
Автомобиль пропавшей 10 октября жительницы Екатеринбурга Ксении К. могли продать цыгане.
REGNUM 00:27
Теннис
Медведев выиграл «Мастерс» в Шанхае
Россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:09
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru вчера в 10:06
Шоу-бизнес
Жену Николаева из-за платья заподозрили во второй беременности
Телепрограмма вчера в 08:17
Политика
Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России
По словам представителя Кремля, задачей президента является на своём примере популяризировать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».
RT на русском 07:49
Армия и оружие
Эрдоган заявил о 18 погибших при обстрелах гражданах Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не менее 18 турецких граждан погибли в результате обстрелов со стороны курдских формирований.
RT на русском 08:30
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Происшествия
В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 09:06
Армия и оружие
«Здание ходило ходуном, потери перевалили за третий десяток»: Разведчик ДНР рассказал об уничтожении позиции «Правого сектора»* (видео)
Бывший военнослужащий морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, офицер СОБР МВД РФ Алексей Филиппов в интервью для военкора Юрия Котенка рассказал об уничтожении позиции запрещенного в России «Правого сектора»* в 2015 году, когда он был внедрен в ряды ДУК «Правый сектор»* и полк «Азов»* и передавал информацию ополчению Донецкой Народной Республики.
ИА Новороссия 05:00
Космос
Тихий океан будет очищен с помощью новейшего аппарата
Базирующаяся на территории Нидерландов компания Ocean Cleanup представила новейший прототип устройства 001 / B, которое может собирать пластиковые отходы в Тихом океане.
Народные новости вчера в 15:38
Происшествия
Пять человек стали жертвами ДТП в Подмосковье
В ДТП погибло пять человек, среди которых ребенок.
SMINEWS в Подольске 03:30
Авто
В Сети показали уникальную дизельную «Ниву»
Внешне дизельная «Нива» тоже выглядела по-европейски.
Автоновости дня 03:32
Происшествия
Неизвестные напали на чемпиона мира по карате в Екатеринбурге
Известия вчера в 20:10
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Общество
В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ 03:56
Гаджеты
Опубликован список приложений для обязательной установки на Android 10
В Сети размещен документ, где перечислено, какие приложения Google производители должны в обязательном порядке устанавливать на смартфоны с Android 10.
Экономика сегодня вчера в 09:31
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru вчера в 15:59
Авто
Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения
Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.
Тарантас Ньюс 11 октября в 00:42
Единоборства
Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Lenta.ru 00:59