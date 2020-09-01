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Полит.ру
Полит.ру

Путин заявил, что переходить на дистанционное обучение нецелесообразно

Президент России Владимир Путин заявил, что полностью переходить на дистанционное образование нецелесообразно и таких планов у властей нет. Об этом он рассказал во время всероссийского открытого урока, который провел для школьников в режиме видеоконференции.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

У власти нашелся повод вернуть дистанционное обучение в школы

URA.Ru07:44
Известия

Путин оценил возможность полного перехода на дистанционное обучение

Известия06:43
ТАСС

Путин считает нецелесообразным полный перевод образования в дистанционный формат

ТАСС06:10
Московский Комсомолец

Путин отверг необходимость перехода на дистанционное обучение

Московский Комсомолец06:17
РИА Новости

Путин оценил возможность перехода на дистанционное образование

РИА Новости06:17
RT на русском

Путин исключил переход на дистанционное образование в России

RT на русском06:31
Lenta.ru

Путин оценил возможность полного перехода на дистанционное обучение

Lenta.ru06:00

Лукашенко объяснил отказ пускать в страну главу белорусских католиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отказ пускать обратно в страну митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича объясняется не его вероисповеданием, а его политической деятельностью, сообщает БелТА.
РБК08:02
9

Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости05:49
76

Замглавы Забайкалья заявила о травле дочери из-за поступления в МГИМО

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова записала обращение, в котором пожаловалась на травлю дочери из-за ее поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
РБК03:23
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Лукашенко предупредил о «резне» в случае прихода к власти оппозиции

В случае прихода к власти альтернативных сил в Белоруссии начнется резня тех, кто построил ее современную государственность, и самой страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».
Ведомости07:23
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