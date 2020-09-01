Путин заявил, что переходить на дистанционное обучение нецелесообразно
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Президент России Владимир Путин заявил, что полностью переходить на дистанционное образование нецелесообразно и таких планов у властей нет. Об этом он рассказал во время всероссийского открытого урока, который провел для школьников в режиме видеоконференции.В источнике
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