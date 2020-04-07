Коронавирус

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиПутин заявил, что в России пик эпидемии коронавируса не пройден

Президент Росси Владимир Путин заявил, что в стране пик эпидемии коронавируса ещё не прошёл, пишут «Известия». Президент поручил и дальше следить за ситуация с этим заболеванием.
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Владимир Путин
Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества.
— Владимир ПутинИзвестия 09:08

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Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса ещё не пройден

RT на русском12:04

Путин заявил о не пройденном Россией пике эпидемии коронавируса

РБК10:10

Путин: в ситуации с коронавирусом России важно учиться на чужих ошибках, а не на своих

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Газета.Ru09:12

Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

РИА Новости09:05

Путин призвал избежать чужих ошибок в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru09:12

Путин заявил о непройденном пике эпидемии COVID-19 в России

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Представитель Бабкиной заявил об отсутствии у певицы коронавируса

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Цена на нефть Brent упала ниже $33 за баррель

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Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
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Коммерсантъ 04:59
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В Кремле ответили на отказ Кадырова открывать границы республики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на отказ главы Чечни Рамзана Кадырова открывать границы республики, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:45
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Трамп уволил своего пресс-секретаря

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп намерен уволить генерального инспектора разведсообщества Майкла Аткинсона.
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Суд оштрафовал жителя Москвы, задержанного на прогулке с собакой

Житель Москвы Иисус Воробьев, задержанный на Патриарших прудах во время прогулки с собакой, был признан виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, сообщает пресс-служба Пресненского районного суда.
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News.ru вчера в 10:59
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Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением нового типа коронавируса стала непростым этапом в жизни страны.
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Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев опубликовал в Instagram фотографию из Ростова-на-Дону.
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Стало известно о первой смерти пациента с коронавирусом в Башкирии.
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Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом

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Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
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