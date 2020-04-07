Коронавирус
Lenta.ruПутин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране еще не пройден.
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Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества.
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Путин: в ситуации с коронавирусом России важно учиться на чужих ошибках, а не на своих
Комсомольская правда09:04
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Энергетика
Дональд Трамп пригрозил пошлинами на импортную нефть
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести "существенные пошлины" на импортную нефть, если ситуация на глобальном нефтяном рынке не стабилизируется.
Футбол
Смолов ответил агенту Селюку на критику в свой адрес
Общество
WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений
Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
Общество
Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы
В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Происшествия
СК завел уголовное дело из-за фейка о создании коронавируса в России
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Главного управления СК.
Музыка
Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности
Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Общество
Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Политика
La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии
В ответ официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что La Stampa использует рекомендации из учебников по антисоветской пропаганде, пытается дискредитировать миссию России и «манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны».
Шоу-бизнес
Умерла бывшая жена Александра Малинина
Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Кино
Warner Bros. снимет новые серии «Аниманьяков» и «Пинки и Брейна»
"Пинки и Брейн" - мультипликационный сериал Стивен Спилберга о двух лабораторных мышах, которые пытаются захватить мир, причем гений Брейн пытается сделать это в компании недалекого Пинки.
Политика
В Болгарии депутаты отказались от своих зарплат из-за пандемии
Болгарские парламентарии временно отказались от зарплат вскоре после того, как президент страны Румен Радев заявил, что решения принимают сытые люди, но многие болгары голодают, а голодный человек в конце концов выйдет на улицу.
Авто
Hyundai Solaris получил новую безопасную версию в России
Седан Hyundai Solaris получил в России новую лимитированную версию ProSafety, отличную от остальных расширенным пакетом средств активной и пассивной безопасности.
Здоровье
Клинические исследования препаратов от коронавируса начались в России
Пресс-служба Федерального медико-биологического агентства проинформировала о начале в РФ сравнительных клинических исследований препаратов «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Колидавир» в рамках лечения инфицированных коронавирусом нового типа.
Экономика
Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса
Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.
Общество
В Калининградской области определили предприятия, которым можно работать во время выходных
Власти Калининградской области определили перечень из 12 отраслей, предприятия которых обеспечивают устойчивость экономики и рынка труда региона и могут работать в штатном режиме в период выходных дней, объявленных из-за пандемии, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.
Общество
Австрия смягчает режим карантина
Австрия смягчает режим карантина.
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства пяти человек под Рязанью
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Общество
В Китае разблокировали выезд из Ухани
Власти КНР открыли трассы и разрешили жителям выезд на личных автомобилях.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Политика
В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
Шоу-бизнес
Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа
Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
Футбол
Прокуратура США обвинила ФИФА в получении взяток от России и Катара
Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк заявила, что работники Международной федерации футбола (ФИФА) получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Общество
Нью-Йорк отчитался о рекордном числе смертей от коронавируса
По информации «Интерфакса», число жертв коронавируса 7 апреля превысило количество погибших во время террористических актов 11 сентября 2001 года, когда после столкновения захваченных самолётов с небоскрёбами в Нью-Йорке погибли 2753 человека.
Экономика
Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей
Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».
Происшествия
В Петербурге мужчина с подозрением на коронавирус сбежал из больницы
В Санкт-Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент с подозрением на коронавирус, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Технологии
Sony представила контроллер DualSense для PlayStation 5
В блоге PlayStation появилась первая информация и внешний вид контроллера DualSense для PlayStation 5. Разработчики отмечают, что игроки полюбили DualShock 4 и до сих пор это был лучший контроллер для консолей PlayStation.