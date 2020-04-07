Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества.

Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране еще не пройден.

Спорт день за днем

Путин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом в России

Энергетика Дональд Трамп пригрозил пошлинами на импортную нефть Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести "существенные пошлины" на импортную нефть, если ситуация на глобальном нефтяном рынке не стабилизируется.

Общество WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.

Общество Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Политика La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии В ответ официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что La Stampa использует рекомендации из учебников по антисоветской пропаганде, пытается дискредитировать миссию России и «манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны».

Шоу-бизнес Умерла бывшая жена Александра Малинина Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.

Политика В Болгарии депутаты отказались от своих зарплат из-за пандемии Болгарские парламентарии временно отказались от зарплат вскоре после того, как президент страны Румен Радев заявил, что решения принимают сытые люди, но многие болгары голодают, а голодный человек в конце концов выйдет на улицу.

Авто Hyundai Solaris получил новую безопасную версию в России Седан Hyundai Solaris получил в России новую лимитированную версию ProSafety, отличную от остальных расширенным пакетом средств активной и пассивной безопасности.

Здоровье Клинические исследования препаратов от коронавируса начались в России Пресс-служба Федерального медико-биологического агентства проинформировала о начале в РФ сравнительных клинических исследований препаратов «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Колидавир» в рамках лечения инфицированных коронавирусом нового типа.

Экономика Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.

Общество В Калининградской области определили предприятия, которым можно работать во время выходных Власти Калининградской области определили перечень из 12 отраслей, предприятия которых обеспечивают устойчивость экономики и рынка труда региона и могут работать в штатном режиме в период выходных дней, объявленных из-за пандемии, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

Политика В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.

Шоу-бизнес Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.

Футбол Прокуратура США обвинила ФИФА в получении взяток от России и Катара Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк заявила, что работники Международной федерации футбола (ФИФА) получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.

Общество Нью-Йорк отчитался о рекордном числе смертей от коронавируса По информации «Интерфакса», число жертв коронавируса 7 апреля превысило количество погибших во время террористических актов 11 сентября 2001 года, когда после столкновения захваченных самолётов с небоскрёбами в Нью-Йорке погибли 2753 человека.

Экономика Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».