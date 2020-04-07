Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПутин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом в России

Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в стране еще не пройден.
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Владимир Путин
Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества.
— Владимир ПутинИзвестия 09:08

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Путин призвал избежать чужих ошибок в борьбе с коронавирусом

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РБК10:10

Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

РИА Новости09:05

Разорвать цепочку

Российская газета16:12

Путин: в ситуации с коронавирусом России важно учиться на чужих ошибках, а не на своих

Комсомольская правда09:04
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Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 19:09, Ашберн
Энергетика

Дональд Трамп пригрозил пошлинами на импортную нефть

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести "существенные пошлины" на импортную нефть, если ситуация на глобальном нефтяном рынке не стабилизируется.
VSE42.RU вчера в 00:13
Футбол

Смолов ответил агенту Селюку на критику в свой адрес

RT на русском вчера в 15:49
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
РИА Новости 06:40
Происшествия

В жилом доме в Нижегородской области взорвался газ

РБК 18:05
Общество

Минтранс уточнил порядок вывоза россиян из-за границы

В Министерстве транспорта уточнен порядок вывоза россиян из-за границы, передает ТАСС.
Российская газета 16:39
Происшествия

СК завел уголовное дело из-за фейка о создании коронавируса в России

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Главного управления СК.
РБК 10:55
Музыка

Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности

Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Инфо24 вчера в 10:42
Общество

Скворцова спрогнозировала пик коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости 14:21
Политика

La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

В ответ официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что La Stampa использует рекомендации из учебников по антисоветской пропаганде, пытается дискредитировать миссию России и «манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны».
РБК 18:41
Шоу-бизнес

Умерла бывшая жена Александра Малинина

Экс-супруга советского и российского певца Александра Малинина Инна Курочкина скончалась три месяца назад.
Московский Комсомолец 06:31
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Кино

Warner Bros. снимет новые серии «Аниманьяков» и «Пинки и Брейна»

"Пинки и Брейн" - мультипликационный сериал Стивен Спилберга о двух лабораторных мышах, которые пытаются захватить мир, причем гений Брейн пытается сделать это в компании недалекого Пинки.
RuNews24.ru 02:42
Политика

В Болгарии депутаты отказались от своих зарплат из-за пандемии

Болгарские парламентарии временно отказались от зарплат вскоре после того, как президент страны Румен Радев заявил, что решения принимают сытые люди, но многие болгары голодают, а голодный человек в конце концов выйдет на улицу.
Новая газета 16:20
Авто

Hyundai Solaris получил новую безопасную версию в России

Седан Hyundai Solaris получил в России новую лимитированную версию ProSafety, отличную от остальных расширенным пакетом средств активной и пассивной безопасности.
Автоновости дня 08:28
Здоровье

Клинические исследования препаратов от коронавируса начались в России

Пресс-служба Федерального медико-биологического агентства проинформировала о начале в РФ сравнительных клинических исследований препаратов «Мефлохин», «Гидроксихлорохин» и «Колидавир» в рамках лечения инфицированных коронавирусом нового типа.
Журналистская правда 05:16
Экономика

Правительство утвердило условия отсрочки арендных платежей для бизнеса

Правительство России рекомендует владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний, которые из-за ситуации с коронавирусом были фактически лишены возможности пользоваться площадями.
Ведомости вчера в 11:53
Общество

В Калининградской области определили предприятия, которым можно работать во время выходных

Власти Калининградской области определили перечень из 12 отраслей, предприятия которых обеспечивают устойчивость экономики и рынка труда региона и могут работать в штатном режиме в период выходных дней, объявленных из-за пандемии, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.
ТАСС 15:36
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv 05:44
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства пяти человек под Рязанью

iReactor 04 апреля в 22:58
Происшествия

Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди

Вести.Ru вчера в 21:58
Экономика

Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru 13:00
Общество

В Китае разблокировали выезд из Ухани

Власти КНР открыли трассы и разрешили жителям выезд на личных автомобилях.
Говорит Москва 12:38
Происшествия

МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей

Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:35
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС 06:02
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
RuNews24.ru 02:34
Футбол

Прокуратура США обвинила ФИФА в получении взяток от России и Катара

Федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк заявила, что работники Международной федерации футбола (ФИФА) получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре.
Международный антикоррупционный портал 04:21
Общество

Нью-Йорк отчитался о рекордном числе смертей от коронавируса

По информации «Интерфакса», число жертв коронавируса 7 апреля превысило количество погибших во время террористических актов 11 сентября 2001 года, когда после столкновения захваченных самолётов с небоскрёбами в Нью-Йорке погибли 2753 человека.
News.ru 13:15
Экономика

Банки ограничивают кредитование сотрудников проблемных отраслей

Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка «Ведомостям».
Право.ру 01:35
Происшествия

В Петербурге мужчина с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

В Санкт-Петербурге из больницы Святого Георгия сбежал пациент с подозрением на коронавирус, сообщили РБК в пресс-службе регионального ГУ МВД.
РБК 13:48
Технологии

Sony представила контроллер DualSense для PlayStation 5

В блоге PlayStation появилась первая информация и внешний вид контроллера DualSense для PlayStation 5. Разработчики отмечают, что игроки полюбили DualShock 4 и до сих пор это был лучший контроллер для консолей PlayStation.
Городской портал Новый Нижний 17:00
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