Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества.

"Вновь отмечу, что пик эпидемии еще не пройден", - сказал Путин. Президент добавил, что Россия отслеживает опыт других стран и стремится учиться на чужих ошибках, а не на своих. В России коронавирусом заразились 7497, скончались 58 человек.

Путин: пик эпидемии коронавируса в России еще не наступил

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