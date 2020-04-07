Коронавирус
Газета.RuПутин: пик эпидемии коронавируса в России еще не наступил
"Вновь отмечу, что пик эпидемии еще не пройден", - сказал Путин. Президент добавил, что Россия отслеживает опыт других стран и стремится учиться на чужих ошибках, а не на своих. В России коронавирусом заразились 7497, скончались 58 человек.
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Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества.
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Путин: в ситуации с коронавирусом России важно учиться на чужих ошибках, а не на своих
Комсомольская правда09:04
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Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
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В этом году для школьников могут отменить сдачу Единого государственного экзамена.
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Санкт-Петербург, 7 апреля 2020, 15:10 — REGNUM В Покровской больнице Санкт-Петербурга, где медицинские работники жаловались на нехватку защитных средств и делились страхами, что из-за этого могут заразиться коронавирусной инфекцией, выявлено сразу шесть случаев заражения COVID-19.
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В ФАС напомнили, что, например, компании Apple и Samsung в 2019 году были оштрафованы в Италии на €10 млн и €5 млн за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов и не доведение указанной информации до потребителей, что для них привело к необходимости замены данных гаджетов на новые за собственный счет.
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Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
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Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
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Общество
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Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
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Если цены на нефть останутся на нынешнем уровне, Соединенные Штаты введут высокие пошлины на нефтяной импорт из России и Саудовской Аравии.
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Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
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ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса
Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
Шоу-бизнес
Рудковская и Плющенко готовятся снова стать родителями
Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская хотят прибегнуть к суррогатному материнству, чтобы завести еще одного ребенка.
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На предприятия, которые вошли в перечень, не распространяется режим нерабочих дней.
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«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд
«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.