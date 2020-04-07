Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин: пик эпидемии коронавируса в России еще не наступил

"Вновь отмечу, что пик эпидемии еще не пройден", - сказал Путин. Президент добавил, что Россия отслеживает опыт других стран и стремится учиться на чужих ошибках, а не на своих. В России коронавирусом заразились 7497, скончались 58 человек.
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Владимир Путин
Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества.
— Владимир ПутинИзвестия 09:08

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Путин заявил о непройденном пике эпидемии COVID-19 в России

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Путин: пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

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Путин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом в России

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Путин: в ситуации с коронавирусом России важно учиться на чужих ошибках, а не на своих

Комсомольская правда09:04
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Авто

Российский рынок новых легковых автомобилей в марте вырос на 23%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первый весенний месяц 2020 года россияне купили чуть более 160 тыс. новых легковых автомобилей.
Автостат 06:05
Политика

В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском 04:13
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ республики

Кадыров отметил, что Мишустину следовало бы позвонить в республику, а не озвучивать свои требования в телеэфире.
МонаВиста вчера в 16:16
Общество

В России за сутки умерли 11 человек с коронавирусом

Москва, 7 апреля 2020, 11:03 — REGNUM За минувшие сутки в России умерли 11 человек с коронавирусом.
REGNUM 04:03
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Общество

Число заражённых коронавирусом в Брянске может увеличиться до 102

Сегодня на брифинге в правительстве Брянской области рассказали, что число заражённых коронавирусом в Брянске может увеличиться до 102 человек.
Стародубский вестник 07:58
Политика

Путин: вся страна стала вирусологами

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусом пошутил о том, что вся страна стала вирусологами.
Газета.Ru 09:18
Экономика

Бизнес-ассоциации просят Мишустина о новых срочных мерах господдержки

Крупнейшие российские бизнес-ассоциации сообщили премьер-министру Михаилу Мишустину о риске массового банкротства предприятий и роста безработицы.
Коммерсантъ 07:41
Политика

Лукашенко объяснил отказ от ввода карантина в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил на совещании с правительством во вторник, 7 апреля, почему в стране не вводится карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает tvr.by.
Известия 08:30
Общество

В Госдуме предложили отменить ЕГЭ в этом году

В этом году для школьников могут отменить сдачу Единого государственного экзамена.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 18:25
Здоровье

В Покровской больнице Петербурга выявили шесть зараженных COVID-19

Санкт-Петербург, 7 апреля 2020, 15:10 — REGNUM В Покровской больнице Санкт-Петербурга, где медицинские работники жаловались на нехватку защитных средств и делились страхами, что из-за этого могут заразиться коронавирусной инфекцией, выявлено сразу шесть случаев заражения COVID-19.
REGNUM 08:10
Гаджеты

ФАС предложила запретить ПО для замедления работы смартфонов

В ФАС напомнили, что, например, компании Apple и Samsung в 2019 году были оштрафованы в Италии на €10 млн и €5 млн за умышленное снижение темпа работы производимых ими смартфонов и не доведение указанной информации до потребителей, что для них привело к необходимости замены данных гаджетов на новые за собственный счет.
Радиочастотный спектр вчера в 08:58
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония

Российская газета 08:44
Политика

В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
РБК 06:07
Общество

Опубликован прогноз окончания эпидемии коронавируса для разных стран

Одна из ведущих международных консалтинговых компаний, Boston Consulting Group (BCG), опубликовала свой прогноз окончания пандемии коронавируса в различных странах.
Российская газета 06:09
Здоровье

Определена точная опасность коронавируса для детей

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, особую опасность заражение коронавирусом представляет для новорожденных детей и мужчин.
Live24 08:14
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Lenta.ru 07:27
Религия

Благодатный огонь доставят в Москву в канун Пасхи

Благодатный огонь из Храма Гроба Господня в Иерусалиме доставят в столицы православных стран, в том числе в Москву, в канун Пасхи.
Газета.Ru 07:19
Общество

Роструд разъяснил порядок начисления зарплаты с 4 по 30 апреля

Россияне, работающие в период с 4 по 30 апреля, получат обычную зарплату, а не повышенную, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 06:09
Здоровье

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии

Первая пациентка с коронавирусом умерла в Уфе. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Известия 03:23
Кино

Сальма Хайек рассказала о первой в своей карьере роли супергероини

Газета.Ru 03:59
Энергетика

Трамп пригрозил высокими пошлинами на нефть России и Саудовской Аравии

Если цены на нефть останутся на нынешнем уровне, Соединенные Штаты введут высокие пошлины на нефтяной импорт из России и Саудовской Аравии.
МонаВиста вчера в 12:38
Культура

Светлана Мастеркова в образе Тучи поразила жюри шоу «Маска»

Российская легкоатлетка и олимпийская чемпионка Светлана Мастеркова удивила членов жюри развлекательной программы "Маска" на канале НТВ своим выступлением в костюме Тучи.
Народные новости вчера в 04:11
Общество

WhatsApp ввел новые ограничения на рассылку сообщений

Мессенджер WhatsApp вводит новые ограничения на пересылаемые сообщения из-за возможного распространения дезинформации о коронавирусе, говорится в заявлении компании.
РИА Новости 06:40
Космос

Марс мог возникнуть из нескольких малых планет

Дилетант вчера в 10:40
Экономика

Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей

Жители России могут получить ориентировочно по пятьдесят тысяч рублей из-за коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:40
Общество

ЦБ предупредил о новых схемах мошенничества под предлогом коронавируса

Центробанк рекомендует не сообщать посторонним и не вводить на неизвестных сайтах данные банковских карт и пароли, под каким бы предлогом эти данные ни пытались узнать.
РИА Новости 03:21
Шоу-бизнес

Рудковская и Плющенко готовятся снова стать родителями

Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская хотят прибегнуть к суррогатному материнству, чтобы завести еще одного ребенка.
Gazeta.SPb вчера в 11:23
Общество

В Тверской области ключевые предприятия экономики продолжат работу

На предприятия, которые вошли в перечень, не распространяется режим нерабочих дней.
REGNUM 09:21
Энергетика

«Нафтогаз» подготовил новые претензии к «Газпрому» на $17 млрд

«Нафтогаз» планирует предъявить новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд.
Известия 09:46
Как работают Яндекс.Новости?
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