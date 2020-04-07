Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества.

По последним данным в России зафиксировано 7497 заболевших. Пик эпидемии COVID-19 в России еще не прошел, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

Общество Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.

Происшествия В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго» Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.

Шоу-бизнес Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.

Здоровье Евгений Куйвашев подписал указ о грантах медикам Евгений Куйвашев подписал указ о грантах медикам на фоне умеренного роста подтвержденных случаев заболеваний коронавирусной инфекции в Свердловской области.

Политика В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.

Общество Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом 31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Футбол США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Экономика Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр» Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.

Происшествия В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России Чемодан путешественника Дарья Драй © ИА REGNUM По данным оперативного штаба, большинство пассажиров на борту — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но есть и представители других регионов РФ.

Экономика Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.