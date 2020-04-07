Коронавирус
Моя Москва.онлайнПутин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден
По последним данным в России зафиксировано 7497 заболевших. Пик эпидемии COVID-19 в России еще не прошел, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества.
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Путин: в ситуации с коронавирусом России важно учиться на чужих ошибках, а не на своих
Комсомольская правда09:04
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Общество
Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Политика
Путин спросил у вирусологов, можно ли сократить число нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Общество
Скворцова дала прогноз о пике эпидемии коронавируса в России
Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Кино
Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов
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В Крыму задержаны руководители «Крымэнерго»
Симферополь, 7 апреля 2020, 18:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого замгендиректора предприятия за покушение на мошенничество.
Шоу-бизнес
Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа
Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Кино
Студия Universal почувствует «Жажду»
От студии проектом занимаются Кристина Сан и Джейан Манфорд.
Здоровье
Евгений Куйвашев подписал указ о грантах медикам
Евгений Куйвашев подписал указ о грантах медикам на фоне умеренного роста подтвержденных случаев заболеваний коронавирусной инфекции в Свердловской области.
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной заявил, что у артистки пневмония
Политика
В Кремле назвали неприемлемыми попытки «приватизации» космоса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неприемлемыми попытки «приватизации» космоса, комментируя указ президента США Дональда Трампа о добыче ресурсов на Луне, передает корреспондент РБК.
Общество
Главврач столичной больницы заразилась коронавирусом
31 марта стало известно о том, что коронавирусом заразился главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Футбол
США обвинили чиновников ФИФА во взятке за поддержку ЧМ-2018 в России
Министерство юстиции Соединенных Штатов подало в окружной суд США по восточному округу Нью-Йорка обвинительный акт, в котором утверждается, что члены исполкома Международной федерация футбола (ФИФА) получили взятки за голоса в пользу России и Катара при выборе мест проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
Шоу-бизнес
Рыжий из «Иванушек» одобрил желание тезки найти свою любовь
Артист дал комментарий корреспонденту издания NewInform. Оказалось, полный тезка исполнителя является мужем его покойной сестры.
Происшествия
Мужчина расстрелял пять человек под Рязанью
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Экономика
Лукашенко призвал снизить зависимость Белоруссии от «нефтяных игр»
Минск, 7 апреля 2020, 12:32 — REGNUM Белоруссия должна быть максимально независима от «нефтяных игр крупных держав», заявил 7 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании, где обсуждались поставки нефти в страну, сообщило информационное агентство БелТА.
Происшествия
В Петербурге приземлился самолет из Таиланда с гражданами России
Чемодан путешественника Дарья Драй © ИА REGNUM По данным оперативного штаба, большинство пассажиров на борту — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но есть и представители других регионов РФ.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Авто
Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4
Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Экономика
Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей
Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Футбол
Селюк резко высказался об отъезде Смолова в Россию во время карантина
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал ситуацию с возвращением форварда испанской «Сельты» Фёдора Смолова в Россию во время пандемии коронавируса.
Происшествия
Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Общество
В Брянске количество заражённых может увеличиться до 102 человек
В рамках брифинга, который проходит сегодня в региональном правительстве, стало известно, что на сегодняшний день в Брянской области могут быть заражены коронавирусом 102 человека.
Происшествия