Коронавирус

Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайнПутин заявил, что пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден

По последним данным в России зафиксировано 7497 заболевших. Пик эпидемии COVID-19 в России еще не прошел, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Владимир Путин
Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества.
— Владимир ПутинИзвестия 09:08

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Путин: пик эпидемии коронавируса в России еще не наступил

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Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден

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Путин: в ситуации с коронавирусом России важно учиться на чужих ошибках, а не на своих

Комсомольская правда09:04
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