Коронавирус
Российская газетаПутин: Пик коронавируса еще не пройден
Риски, связанные с пандемией, по-прежнему высоки, растет число заболевших по всей стране. Нужна стопроцентная готовность, заявил президент Владимир Путин на видеоконференции, открывая инфекционные больницы в дистанционном режиме.
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Общество
Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
Политика
Путин объявил о решении перенести парад Победы
Новые Ведомости 04:08
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Авто
Продажи автомобилей в ЕС в марте упали на 55%
Коммерсантъ 09:11
Политика
Путин рассказал о подготовке вакцины от коронавируса
Работа по подготовке вакцины от коронавируса в России идет успешно, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в пятницу, 17 апреля.
Lenta.ru 09:19
Происшествия
Офицеры полиции массово заступились за арестованных генералов
Около 30 офицеров следственного департамента МВД заступились за арестованных генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также за следователя по особо важным делам Александра Брянцева.
Lenta.ru 06:52
Политика
Депутаты Москвы и Петербурга попросили власти выплатить всему населению по 25 тыс. руб
Группа депутатов разных уровней из Москвы и Петербурга направила открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением начать выплаты для всех граждан на период пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов.
Интерфакс 08:30
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
РИА Новости 06:34
Политика
Совфед одобрил закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 08:57
Здоровье
Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с коронавирусом
Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с распространением в стране новой инфекции.
КП - Тюмень 07:53
Здоровье
Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи
Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия вчера в 20:28
Происшествия
В Подмосковье завели уголовное дело на сбежавшего из больницы зараженного коронавирусом
Полиция возбудила уголовное дело в отношении зараженного коронавирусом мужчины, который сбежал из больницы, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
ТАСС 09:15
Здоровье
Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно.
Интерфакс 07:41
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Российская газета вчера в 08:11
Политика
Путин высказался по ситуации с коронавирусом в России
Еще очень многое необходимо сделать по всей стране в связи с ростом числа зараженных коронавирусом, сказал президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 09:00
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
Общество
Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 26 апреля
В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 26 апреля 2020 года, об этом сообщает оперативный штаб.
Областная газета (г. Иркутск) 08:25
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на отмену чемпионата мира по фигурному катанию
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса.
Metaratings вчера в 13:25
Общество
Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
Футбол
«Барселона» исключила возвращение Неймара летом
Газета.Ru 01:31
Общество
Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса
Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Политика
Путин провёл разговор с Макроном
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.
RT на русском 08:08
Происшествия
В Ярославской области в пожаре погиб мэр города и его жена
Ярославль, 17 апреля 2020, 09:24 — REGNUM 17 апреля в Данилове Ярославской области погиб глава городского поселения Данилов Иван Свечушкин и его супруга.
REGNUM 02:24
Происшествия
Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции
Суд признал их причину выйти из дома уважительной и таким образом разрешил ходить за алкоголем на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 07:42
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
Экономика
Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты
Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
Шоу-бизнес
Собчак раскритиковала поведение звезд в период самоизоляции
Телеведущая Ксения Собчак резко раскритиковала ролики в Instagram как многих известных личностей, так и простых россиян, заскучавших в период самоизоляции из-за коронавируса.
Росбалт 07:33
Общество
В Белоруссии 419 медиков заразились коронавирусом
Инфицирование коронавирусом нового типа в Белоруссии подтверждено у 419 медицинских работников.
ТАСС 07:02
Общество
В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08