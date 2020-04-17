Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПутин: Пик коронавируса еще не пройден

Риски, связанные с пандемией, по-прежнему высоки, растет число заболевших по всей стране. Нужна стопроцентная готовность, заявил президент Владимир Путин на видеоконференции, открывая инфекционные больницы в дистанционном режиме.
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Путин заявил о непройденном пике распространения коронавируса

Известия09:22

Путин заявил, что пик по коронавирусу пока не пройден

Московский Комсомолец09:00

«Береженого бог бережет». Путин заявил о не пройденном пике коронавируса

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Путин: пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден

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Путин заявил о не пройденном в России пике коронавируса

РБК09:16

Путин заявил, что пик по коронавирусу еще не пройден

Вечерняя Москва08:58

Путин призвал губернатора Владимирской области работать активнее

РИА Новости09:21
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Общество

Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
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Политика

Путин объявил о решении перенести парад Победы

Новые Ведомости 04:08
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
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Авто

Продажи автомобилей в ЕС в марте упали на 55%

Коммерсантъ 09:11
Политика

Путин рассказал о подготовке вакцины от коронавируса

Работа по подготовке вакцины от коронавируса в России идет успешно, заявил президент Владимир Путин. Его цитирует ТАСС в пятницу, 17 апреля.
Lenta.ru 09:19
Происшествия

Офицеры полиции массово заступились за арестованных генералов

Около 30 офицеров следственного департамента МВД заступились за арестованных генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также за следователя по особо важным делам Александра Брянцева.
Lenta.ru 06:52
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Политика

Депутаты Москвы и Петербурга попросили власти выплатить всему населению по 25 тыс. руб

Группа депутатов разных уровней из Москвы и Петербурга направила открытое обращение президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением начать выплаты для всех граждан на период пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов.
Интерфакс 08:30
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Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

РИА Новости 06:34
2,3K
Политика

Совфед одобрил закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 08:57
7
Здоровье

Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с коронавирусом

Россияне не верят блогерам, освещающим ситуацию с распространением в стране новой инфекции.
КП - Тюмень 07:53
4
Здоровье

Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи

Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия вчера в 20:28
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Происшествия

В Подмосковье завели уголовное дело на сбежавшего из больницы зараженного коронавирусом

Полиция возбудила уголовное дело в отношении зараженного коронавирусом мужчины, который сбежал из больницы, сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
ТАСС 09:15
Здоровье

Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 50%

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте числа людей, болеющих коронавирусом бессимптомно.
Интерфакс 07:41
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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Политика

Путин высказался по ситуации с коронавирусом в России

Еще очень многое необходимо сделать по всей стране в связи с ростом числа зараженных коронавирусом, сказал президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 09:00
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
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Общество

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 26 апреля

В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 26 апреля 2020 года, об этом сообщает оперативный штаб.
Областная газета (г. Иркутск) 08:25
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на отмену чемпионата мира по фигурному катанию

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об отмене чемпионата мира по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса.
Metaratings вчера в 13:25
6
Общество

Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
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Футбол

«Барселона» исключила возвращение Неймара летом

Газета.Ru 01:31
Общество

Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса

Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
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Общество

Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
1,3K
Политика

Путин провёл разговор с Макроном

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном.
RT на русском 08:08
17
Происшествия

В Ярославской области в пожаре погиб мэр города и его жена

Ярославль, 17 апреля 2020, 09:24 — REGNUM 17 апреля в Данилове Ярославской области погиб глава городского поселения Данилов Иван Свечушкин и его супруга.
REGNUM 02:24
218
Происшествия

Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции

Суд признал их причину выйти из дома уважительной и таким образом разрешил ходить за алкоголем на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 07:42
41
Общество

В Саратовской области вводится пропускной режим

В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 вчера в 11:20
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Экономика

Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
4K
Шоу-бизнес

Собчак раскритиковала поведение звезд в период самоизоляции

Телеведущая Ксения Собчак резко раскритиковала ролики в Instagram как многих известных личностей, так и простых россиян, заскучавших в период самоизоляции из-за коронавируса.
Росбалт 07:33
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Общество

В Белоруссии 419 медиков заразились коронавирусом

Инфицирование коронавирусом нового типа в Белоруссии подтверждено у 419 медицинских работников.
ТАСС 07:02
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Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
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