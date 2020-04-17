Риски, связанные с пандемией, по-прежнему высоки, растет число заболевших по всей стране. Нужна стопроцентная готовность, заявил президент Владимир Путин на видеоконференции, открывая инфекционные больницы в дистанционном режиме.

Путин: Пик коронавируса еще не пройден

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