Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин: пик коронавируса еще не пройден

"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
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Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом ещё не пройден

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Путин оценил борьбу с коронавирусом в России фразой «береженого бог бережет»

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Путин: Пик коронавируса еще не пройден

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РБК09:46

Путин: пик по коронавирусу еще не пройден

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Путин заявил о создании дополнительного резерва лекарств и оборудования

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Общество

Салонам красоты и ателье в ближайшие дни разрешат работу в Волгограде

В Волгограде в ближайшие дни откроют салоны, парикмахерские, фотоателье, а также швейные, обувные, мебельные мастерские.
Остров Свободы (Os34.ru) вчера в 13:24
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Общество

Всех, прибывающих на Кубань, отправят в обсерваторы на 14 дней

Губернатор отметил, что соответствующее постановление он подпишет уже сегодня. Напоминаем, что на Кубани карантин продлен до 30 апреля.
Анапское Черноморье 07:35
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
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Общество

Медведев допустил ужесточение в России ограничений из-за коронавируса

Москва, 17 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Ситуация по коронавирусу нового типа развивается в России в тревожном ключе, что не исключает введения более жёстких мер.
REGNUM 08:39
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Шоу-бизнес

Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками

В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro вчера в 11:06
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Политика

Черноморский флот направил в Абхазию специалистов и технику РХБЗ

Россия приняла решение помочь Абхазии в борьбе с коронавирусом. В республику начата переброска подразделений РХБЗ Черноморского флота.
Военное обозрение 06:31
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Политика

Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Российская газета 09:40
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Политика

В России испытывают пять препаратов от коронавируса

"Клинические испытания проводятся сегодня в отношении пяти препаратов, на государственной регистрации дополнительно по новой процедуре, установленной правительством, находятся четыре препарата",- сказал Мурашко на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах РФ.
РИА Новости 09:29
7
Политика

Путин заявил об успешной работе по подготовке вакцины от коронавируса

Работа по подготовке вакцины от коронавирусной инфекции в России идет успешно, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах.
ФАН 09:48
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Политика

Путин констатировал приход проблемы коронавируса в регионы

Заболеваемость коронавирусом, с которым первой столкнулась Москва, началась и в регионах, пик заражаемости еще не пройден, заявил президент Владимир Путин на совещании о перепрофилировании больниц в регионах.
Интерфакс 09:17
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Общество

Белорусские школьники возобновят учебу 20 апреля

Белорусские школьники вернутся за парты 20 апреля. Каникулы в республике продлевались дважды – с 6 по 11 апреля, и потом еще на неделю.
МИР 24 10:16
Экономика

Банк «Россия» скупил часть долгов авиакомпании Utair

Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил часть ее долгов у других банков, сообщили РБК три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов авиакомпании.
РБК 10:31
Армия и оружие

Военные подготовили почти 5 тысяч койко-мест для больных коронавирусом

Вооруженные силы России подготовили для размещения больных коронавирусом 4,9 тысяч койко-мест, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:18
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Происшествия

Адвокат Александр Вершинин помещен на два месяца под домашний арест

Коммерсантъ 10:45
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Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
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Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Уралова

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:08
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
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Экономика

Торговые сети увеличили траты на утилизацию продуктов

По словам Власенко, 15-16 марта торговые сети столкнулись с ажиотажным спросом в столице - москвичи первыми в стране начали активно закупать продукты и товары впрок.
Финмаркет вчера в 23:23
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Политика

Песков прокомментировал ответ Кадырова «Новой газете»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ответ главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова редакции "Новой газеты" весьма эмоциональным.
Политика Сегодня вчера в 07:07
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Общество

Российские предприятия производят свыше восьми миллионов масок в сутки

Российские предприятия опережают план Минпромторга и уже производят свыше 8 миллионов масок в сутки, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
РИА Новости 10:45
Общество

Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
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Общество

Госдума запретила продажу алкоголя в кафе в жилых домах

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект, согласно которому в России запрещается продажа алкоголя в небольших кафе и барах в жилых домах.
9111.ru 05:19
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Общество

Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
Известия 10:07
8
Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
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Экономика

Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению

Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru 07:11
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Армия и оружие

В США объяснили закупку космических двигателей у России

РБК 06:00
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Экономика

ЦБ допустил снижение ключевой ставки

Обновлено в 16:09 Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
BFM.ru 07:30
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Гаджеты

В РФ представили очень компактный смартфон Samsung с мощной начинкой

Смартфон оснащен AMOLED-экраном с разрешением Full HD и встроенным дактосканером, тройной задней камерой с 48-мегапиксельным модулем, портом USB Type-C, чипом NFC, фронталкой на 25 мегапикселей, батареей на 3500 мАч с 15-ваттной быстрой зарядкой.
Dgl.ru 07:02
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Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
Вести Воронеж вчера в 04:54
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Общество

Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом

Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30
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