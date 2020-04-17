Коронавирус
РИА НовостиПутин: пик коронавируса еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
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Общество
Салонам красоты и ателье в ближайшие дни разрешат работу в Волгограде
В Волгограде в ближайшие дни откроют салоны, парикмахерские, фотоателье, а также швейные, обувные, мебельные мастерские.
Остров Свободы (Os34.ru) вчера в 13:24
Общество
Всех, прибывающих на Кубань, отправят в обсерваторы на 14 дней
Губернатор отметил, что соответствующее постановление он подпишет уже сегодня. Напоминаем, что на Кубани карантин продлен до 30 апреля.
Анапское Черноморье 07:35
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Общество
Медведев допустил ужесточение в России ограничений из-за коронавируса
Москва, 17 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Ситуация по коронавирусу нового типа развивается в России в тревожном ключе, что не исключает введения более жёстких мер.
REGNUM 08:39
Шоу-бизнес
Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками
В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
Газета Metro вчера в 11:06
Политика
Черноморский флот направил в Абхазию специалистов и технику РХБЗ
Россия приняла решение помочь Абхазии в борьбе с коронавирусом. В республику начата переброска подразделений РХБЗ Черноморского флота.
Военное обозрение 06:31
Политика
Совфед одобрил перенос даты окончания Второй мировой войны
Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу большинством голосов поддержал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Российская газета 09:40
Политика
В России испытывают пять препаратов от коронавируса
"Клинические испытания проводятся сегодня в отношении пяти препаратов, на государственной регистрации дополнительно по новой процедуре, установленной правительством, находятся четыре препарата",- сказал Мурашко на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медучреждений в регионах РФ.
РИА Новости 09:29
Политика
Путин заявил об успешной работе по подготовке вакцины от коронавируса
Работа по подготовке вакцины от коронавирусной инфекции в России идет успешно, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах.
ФАН 09:48
Политика
Путин констатировал приход проблемы коронавируса в регионы
Заболеваемость коронавирусом, с которым первой столкнулась Москва, началась и в регионах, пик заражаемости еще не пройден, заявил президент Владимир Путин на совещании о перепрофилировании больниц в регионах.
Интерфакс 09:17
Общество
Белорусские школьники возобновят учебу 20 апреля
Белорусские школьники вернутся за парты 20 апреля. Каникулы в республике продлевались дважды – с 6 по 11 апреля, и потом еще на неделю.
МИР 24 10:16
Экономика
Банк «Россия» скупил часть долгов авиакомпании Utair
Банк «Россия», один из крупнейших кредиторов авиакомпании Utair, скупил часть ее долгов у других банков, сообщили РБК три источника, близких к участникам переговоров о реструктуризации долгов авиакомпании.
РБК 10:31
Армия и оружие
Военные подготовили почти 5 тысяч койко-мест для больных коронавирусом
Вооруженные силы России подготовили для размещения больных коронавирусом 4,9 тысяч койко-мест, заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании с Владимиром Путиным.
Вести.Ru 10:18
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка РФ Евгения Уралова
"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова", - говорится в сообщении.
ТАСС 10:08
Шоу-бизнес
Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру
Gazeta.SPb вчера в 18:01
Экономика
Торговые сети увеличили траты на утилизацию продуктов
По словам Власенко, 15-16 марта торговые сети столкнулись с ажиотажным спросом в столице - москвичи первыми в стране начали активно закупать продукты и товары впрок.
Финмаркет вчера в 23:23
Политика
Песков прокомментировал ответ Кадырова «Новой газете»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ответ главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова редакции "Новой газеты" весьма эмоциональным.
Политика Сегодня вчера в 07:07
Общество
Российские предприятия производят свыше восьми миллионов масок в сутки
Российские предприятия опережают план Минпромторга и уже производят свыше 8 миллионов масок в сутки, сообщил глава ведомства Денис Мантуров.
РИА Новости 10:45
Общество
Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
Общество
Госдума запретила продажу алкоголя в кафе в жилых домах
Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтении приняли законопроект, согласно которому в России запрещается продажа алкоголя в небольших кафе и барах в жилых домах.
9111.ru 05:19
Общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
Известия 10:07
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru 10:10
Экономика
Глава ЦБ оценила идею раздачи денег населению
Глава регулятора отметила, что сейчас правительство РФ уже принимает меры прямой адресной поддержки, увеличивая пособия по безработице и выдавая гранты компаниям на выплаты зарплат, чтобы поддержать доходы граждан.
BFM.ru 07:11
Экономика
ЦБ допустил снижение ключевой ставки
Обновлено в 16:09 Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
BFM.ru 07:30
Гаджеты
В РФ представили очень компактный смартфон Samsung с мощной начинкой
Смартфон оснащен AMOLED-экраном с разрешением Full HD и встроенным дактосканером, тройной задней камерой с 48-мегапиксельным модулем, портом USB Type-C, чипом NFC, фронталкой на 25 мегапикселей, батареей на 3500 мАч с 15-ваттной быстрой зарядкой.
Dgl.ru 07:02
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Ещё одним симптомом коронавируса может быть сыпь на ногах.
Вести Воронеж вчера в 04:54
Общество
Роспотребнадзор заявил о плавном росте числа больных коронавирусом
Прирост числа больных коронавирусом в России остается медленным, считает главный санитарный врач и глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «РИА Новости».
РБК 07:30