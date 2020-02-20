Одна женщина спросила президента, как можно прожить на 10,8 тыс. рублей в месяц. Когда президент согласился, что, вероятно, очень трудно, женщина предположила, что российский лидер получает гораздо более высокую зарплату.

Путин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ

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