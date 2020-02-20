Общество

REGNUMREGNUMПутин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ

Одна женщина спросила президента, как можно прожить на 10,8 тыс. рублей в месяц. Когда президент согласился, что, вероятно, очень трудно, женщина предположила, что российский лидер получает гораздо более высокую зарплату.
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Владимир Путин рассказал, что получает не самую большую зарплату в России

Телеканал Санкт-Петербург08:30

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Фонтанка.Ру07:12

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РБК07:47

Путин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ

REGNUM07:16

Владимир Путин рассказал, что у него не самая большая зарплата в России

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Путин назвал свою зарплату не самой большой в стране

RT на русском07:50

Путин: На пенсию в 10 тысяч прожить сложно — эксклюзив

МР7.ру06:33
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Путина спросили: как прожить на $170

Вести.UZ09:00
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