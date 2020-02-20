с чего всё началось

Одна женщина спросила президента, как можно прожить на 10,8 тыс. рублей в месяц. Когда президент согласился, что, вероятно, очень трудно, женщина предположила, что российский лидер получает гораздо более высокую зарплату.

Путин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Общество Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.

Общество Российские туроператоры подсчитали убытки из-за коронавируса Турбизнес в России только за 2 месяца не досчитается почти 3 миллиарда рублей из-за ограничения на поездки граждан Китая в Россию, подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Общество Роскомнадзор ограничил доступ к еще одному почтовому сервису Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные ФСБ, с конца января служба ограничила доступ к пяти зарубежным почтовым сервисам, с которых поступали сообщения об угрозах взрывов в российских городах.

Общество Социальные пенсии проиндексируют на 6,1% Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".

Политика Бужанский отказался почтить минутой молчания память погибших на Майдане Депутат от фракции «Слуги народа» Максим Бужанский отказался встать со своего рабочего места после того, как в зале заседаний объявили минуту молчания в память о погибших на Майдане.