Общество
REGNUMПутин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ
Одна женщина спросила президента, как можно прожить на 10,8 тыс. рублей в месяц. Когда президент согласился, что, вероятно, очень трудно, женщина предположила, что российский лидер получает гораздо более высокую зарплату.
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с чего всё началось
В январе во время послания Федеральному собранию Путин предложил закрепить в Конституции, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения.Snob.ru09:51
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Владимир Путин рассказал, что получает не самую большую зарплату в России
Телеканал Санкт-Петербург08:30
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