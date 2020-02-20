с чего всё началось

Владимир Путин рассказал жительнице Санкт-Петербурга о том, что зарплата президента — не самая большая в стране, а также ответил на вопросы о капитальном ремонте и поддержке семей с детьми.

Путин заявил, что получает не самую большую зарплату в стране

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Происшествия Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".

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Общество Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы Оказалось, что теплые воздушные массы из Атлантики все это время вытесняли холодный воздух из Сибири, передают РИА слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

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