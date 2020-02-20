Общество
РИА НовостиПутин заявил, что получает не самую большую зарплату в стране
Владимир Путин рассказал жительнице Санкт-Петербурга о том, что зарплата президента — не самая большая в стране, а также ответил на вопросы о капитальном ремонте и поддержке семей с детьми.
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с чего всё началось
В январе во время послания Федеральному собранию Путин предложил закрепить в Конституции, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения.Snob.ru09:51
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Владимир Путин рассказал, что получает не самую большую зарплату в России
Телеканал Санкт-Петербург08:30
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Происшествия
Пытавшийся закопать тело в бочке мужчина сбежал по дороге в суд
Отмечается, что суд оставил ходатайство следствия без рассмотрения, так как задержанный по подозрению в убийстве мужчина сбежал по дороге в суд.
Происшествия
В Петербурге уволили главного врача Боткинской больницы
Главный врач петербургской Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Алексей Яковлев освобожден от занимаемой должности.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Политика
Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане
Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Происшествия
Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым
Здоровье
В Екатеринбурге родителей болеющей СМА девочки вызвали на допрос в СК
Следственный комитет вызвал на допрос родителей пятимесячной жительницы Екатеринбурга Ани Новожиловой, страдающей спинальной мышечной атрофией.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
Общество
Перед концертом памяти Собчака журналистам измерили температуру
До начала концерта в память о первом мэре Санкт-Петербурга Анатолии Собчаке в филармонии имени Шостаковича у журналистов измерили температуру тела, ожидается, что в памятном мероприятии примет участие президент России Владимир Путин, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
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THQ Nordic выпустит полноценный ремейк Gothic
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Происшествия
Причиной убийства калининградской семьи мог стать их бизнес
Наука
В пещере Шанидар найдена новая цветочная могила неандертальцев
В знаменитой иракской пещере Шанидар ученые нашли новые останки неандертальца.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Наука
Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей
Специалисты предложили 612 добровольцам в возрасте от 65 до 79 лет на протяжении года питаться по средиземноморской диете.
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы
Оказалось, что теплые воздушные массы из Атлантики все это время вытесняли холодный воздух из Сибири, передают РИА слова научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Общество
Киев отправил самолет для эвакуации украинцев из Китая
Представители Минздрава Украины заявили, что для прибывших из КНР людей подготовлены специальные площадки, где они проведут две недели в карантине.
Экономика
В Госдуму внесли поправки в бюджет на 2020-2022 годы
Как ранее сообщал Минфин, поправки предусматривают увеличение доходов бюджета на 214 млрд рублей в этом году, на 645 млрд в 2021 году и на 755 млрд рублей в 2022 году.
Экономика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Несмотря на рост, общий размер российского рынка в 2019 году составил чуть больше 1% от глобально рынка M & A и почти вдвое меньше рекордного уровня 2013 года, отмечает глава отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.
Политика
Пекин прокомментировал ограничение на въезд китайцев в Россию
Ограничения на въезд китайцев в Россию из-за коронавируса обусловлены национальными интересами, заявили в МИД КНР.
Шоу-бизнес
Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом
Общество
Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда
Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Армия и оружие
Су-35 против F-15EX: российский истребитель сравнили с американским
Журналисты объяснили, почему для Индии предпочтительней российский Су-35, а не американский F-15EX.
Политика
Лондон призвал Москву прекратить гумконвои в Донбасс
Великобритания выступила против отправки Россией гуманитарных конвоев в Донбасс.
Общество
США захотели новую ракету за два с половиной бюджета Минобороны России
На закупку новых ракет США намерены потратить 61 миллиард, таким образом, общая стоимость программы достигнет как минимум 81,8 миллиарда долларов, что более чем в два с половиной раза превышает всю расходную часть бюджета Минобороны России на 2020 год (1,894 триллиона рублей, или 29,77 миллиарда долларов по курсу на 19 февраля).
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Интернет