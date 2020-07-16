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Аргументы и ФактыПутин заявил, что потребительский спрос в РФ восстанавливается
Президент РФ Владимир Путин заявил, что потребительский спрос в России восстанавливается, передает РИА Новости. Об этом он сообщил на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
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с чего всё началось
Потребительский спрос в России восстанавливается, объем покупок товаров и услуг в июне-июле превышает докризисный уровень февраля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.РИА Новости07:54
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В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля
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Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
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«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
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Москва имеет большие шансы избежать повторного введения карантина из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
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Армия и оружие
Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС
РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
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Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки
Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля.
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Посёлок городского типа Грибановский, Воронежская область, 16 июля 2020, 17:08 — REGNUM Два человека погибли, один ранен в результате аварии с участием автобуса, легкового автомобиля и двух грузовиков в Воронежской области 16 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
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Армия и оружие
На турецко-армянской границе замечены российские военные вертолеты
Согласно источникам, боевые машины задействованы для учений, которые Южный военный округ РФ проводит на своих базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении.
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Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России
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Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге
В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет.
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Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом
В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
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