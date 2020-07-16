Коронавирус

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыПутин заявил, что потребительский спрос в РФ восстанавливается

Президент РФ Владимир Путин заявил, что потребительский спрос в России восстанавливается, передает РИА Новости. Об этом он сообщил на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

Путин заявил о восстановлении потребительского спроса в России

Потребительский спрос в России восстанавливается, объем покупок товаров и услуг в июне-июле превышает докризисный уровень февраля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
РИА Новости07:54

Подробнее о событии

Путин заявил о восстановлении потребительского спроса в России

РИА Новости07:54

Потребительский спрос начал восстанавливаться в России

АБН08:41

Потребительский спрос в России восстанавливается

Газета.Ru07:58

Путин заявил, что потребительский спрос в РФ восстанавливается

Аргументы и Факты09:51

Путин заявил о росте потребительского спроса

Rambler News Service07:52

Путин: Во время пандемии Россия тратила на поддержку меньше некоторых стран, но делала это эффективнее

Фонтанка.Ру07:52

Экономика России уверенно перешла к восстановительному росту — Путин

REGNUM07:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Транспорт

Крыму грозит дефицит топлива в турсезон из-за требований Росжелдора

Крыму может грозить дефицит топлива в разгар туристического сезона из-за проблем с железнодорожными и паромными перевозками.
Ведомости 00:49
13
Футбол

«Динамо» Киев — фаворит решающего матча с «Зарей» за Лигу чемпионов

16 июля в 19:00 по киевскому времени в матче 31-го тура УПЛ киевское «Динамо» примет на своём поле «Зарю».
Metaratings 06:41
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк» не состоится в назначенный день 26 июля, сообщили организаторы.
BFM.ru 09:05
1K
Шоу-бизнес

Илья Авербух строит новый дом для Лизы Арзамасовой

Lisa.ru 05:30
17
Политика

Шнуров опроверг сообщения о планах баллотироваться в Госдуму

Газета.Ru 10:33
21
Игры

Олдскульный шутер Hellbound выйдет 4 августа

Игромания.ру 03:49
Футбол

«Уфа» и «Динамо» объявили стартовые составы на игру

ProstoProSport 10:00
Происшествия

СК заявил о наличии неопровержимых доказательств против Фургала

У следствия есть неопровержимые доказательства причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации двух убийств и одного покушения, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Газета.Ru 10:45
337
Армия и оружие

Новая эпоха: ракетный комплекс С-500 высоко оценили в Египте

В Египте высоко оценили российский зенитный ракетный комплекс С-500.
Российская газета 04:22
15
Футбол

Агент Гайча заявил, что футболист подписал контракт с ЦСКА

Москва, 16 июля 2020, 13:20 — REGNUM Футбольный агент Матиас Фавано заявил, что нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч подписал контракт с московским ЦСКА.
REGNUM 06:20
Общество

В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
16
Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

Lenta.ru 10:26
830
Футбол

Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

РИА Новости 04:13
2
Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
1,2K
Общество

Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске

РИА Новости 06:01
973
Здоровье

Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество

Решить проблему можно с помощью регулирования цен на упаковки с чипсами, считает диетолог.
Телеканал 360° вчера в 23:15
18
Политика

Верховная рада назначила главой Нацбанка Украины Кирилла Шевченко

Яков Смолий, занимавший должность главы Нацбанка с марта 2018 года, написал заявление об отставке, объяснив своё решение «систематическим политическим давлением на банк».
Говорит Москва 04:29
Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 14 июля в 11:33
294
Общество

Собянин оценил угрозу повторного введения карантина в Москве

Москва имеет большие шансы избежать повторного введения карантина из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:48
847
Армия и оружие

Россия разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи ЕС

РФ разместит ракеты средней и меньшей дальности вблизи Евросоюза, если Америка установит аналогичные ракеты на территории Европы.
Piter.tv 03:32
21
Автоспорт

«Рейсинг Пойнт» предложил контракт чемпиону «Формулы-1» Феттелю

News.ru вчера в 06:54
Политика

МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде

Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
101
Политика

Евросоюз сократил список стран для снятия ограничений на поездки

Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля.
РИА Новости 10:17
5
Происшествия

В Воронежской области в аварии с автобусом погибли два человека

Посёлок городского типа Грибановский, Воронежская область, 16 июля 2020, 17:08 — REGNUM Два человека погибли, один ранен в результате аварии с участием автобуса, легкового автомобиля и двух грузовиков в Воронежской области 16 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
REGNUM 10:08
1
Происшествия

В Подмосковье нашли вторые за неделю скелетированные останки человека

РБК 08:49
13
Общество

Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru 09:37
145
Армия и оружие

На турецко-армянской границе замечены российские военные вертолеты

Согласно источникам, боевые машины задействованы для учений, которые Южный военный округ РФ проводит на своих базах в Абхазии, Южной Осетии и Армении.
ГЛАС.RU вчера в 07:41
17
Футбол

Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его команде нет смысла выходить на игру Кубка России с "Зенитом", если обслуживать встречу будет судья Михаил Вилков.
Вести.Ru 10:10
Общество

Ещё один температурный рекорд установлен в Екатеринбурге

В Екатеринбурге установлен ещё один температурный рекорд. 15 июля в этим году стало самым жарким за 89 лет.
Вечерние Ведомости вчера в 13:19
36
Футбол

Девять представителей ФК «Сочи» заразились коронавирусом

В футбольном клубе «Сочи» произошла вспышка короноавируса. Положительные тесты сдали девять представителей команды.
Коммерсантъ 09:16
92
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное