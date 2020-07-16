Потребительский спрос в России восстанавливается, объем покупок товаров и услуг в июне-июле превышает докризисный уровень февраля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин заявил, что потребительский спрос в России восстанавливается, передает РИА Новости. Об этом он сообщил на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Путин заявил, что потребительский спрос в РФ восстанавливается

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