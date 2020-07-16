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Аргументы и ФактыПутин заявил, что потребительский спрос в РФ восстанавливается
Президент РФ Владимир Путин заявил, что потребительский спрос в России восстанавливается, передает РИА Новости. Об этом он сообщил на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
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с чего всё началось
Потребительский спрос в России восстанавливается, объем покупок товаров и услуг в июне-июле превышает докризисный уровень февраля, заявил президент России Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.РИА Новости07:54
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Происшествия
Суд отправил в СИЗО трех фигурантов дела о торговле детьми
Басманный суд отправил в СИЗО до 14 сентября этого года четырех обвиняемых в торговле детьми: Мельникова Владислава, гендиректора ООО «Европейский центр суррогатного материнства», Анисимова Кирилла и Емашева Р.В. Об этом сообщает корреспондент «Известий» из зала суда в четверг, 16 июля.
Известия 13:30
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве
На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.
РИА Новости вчера в 17:17
Политика
МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде
Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
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Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Армия и оружие
Sohu: РФ может увести вьетнамский порт Камрань из-под носа у США
Россия и США могут развернуть споры из-за военной базы Камрань на берегу Южно-Китайского моря.
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Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
Позиция Баку Минобороны Азербайджана, со своей стороны, обвинило Армению в попытке атаковать азербайджанские позиции в Товузском районе.
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Ольга Орлова до сих пор хранит в телефоне переписку с Жанной Фриске
Подруга Жанны Фриске – первая солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова в эфире телеканала "Россия 1" признается: она до сих пор не может удалить из телефона ее номер и переписку.
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Тони Старка могут вернуть в киновселенную Marvel
В Интернете появились слухи о том, что в киновселенную Marvel может вернуться Тони Старк, роль которого снова исполнит известный киноактер Роберт Дауни-младший.
Discover24 14 июля в 02:28
Политика
Медведев заявил о «борзости» США в истории с «Северным потоком-2»
Зампредседателя Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что санкции США против газопровода «Северный поток-2» вызваны защитой их бизнес-интересов, причем на этот раз Вашингтон и не пытается это скрывать.
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Military Watch: Россия сделала ставку на тяжелые истребители
В издании Military Watch заявили, что Россия сделала ставку на тяжелые истребители.
Piter.tv 08:10
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Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
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Шоу-бизнес
Сергей Полунин объяснил исчезновение тату с портретом Путина с груди
Портрет Путина Полунин набил на груди в 2018 году, когда получил российское гражданство.
Культуромания 09:58
Политика
Невзоровские среды: Александр Невзоров
YouTube-канал Александра Невзорова Instagram Александра Невзорова О.Журавлева― Мы вас приветствуем.
Эхо Москвы вчера в 23:31
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ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от СВР
Служба внешней разведки (СВР) сообщила Федеральной службе безопасности (ФСБ), что советник главы Роскосмоса Иван Сафронов передал чешским спецслужбам сведения, содержащие государственную тайну.
Газета.Ru 07:36
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Бывшую жену и двоих детей продюсера Иосифа Пригожина выселили из московской квартиры из-за крупных долгов.
НТВ 05:01
Единоборства
Россиянка Джоджуа одержала первую победу в истории UFC
Первый бой в UFC Джоджуа проиграла Саре Морас в сентябре 2019-го. Этот бой стал вторым в данном турнире.
Evo-rus.com 06:17
Авто
Kia представит новый кроссовер Sonet в августе
Компания Kia назвала дату презентации нового кроссовера Kia Sonet. Онлайн-мероприятие южнокорейского бренда состоится 7 августа.
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Hurts выпустили клип «Redemption»
Британский дуэт Hurts осчастливил своих поклонников. В ночь на 16 июля у группы вышел новый трек «Redemption» и видео на него.
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В Италии планируют разрешить болельщикам посещать стадионы с сентября
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил, что ведомство работает над вопросом возвращения болельщиков на стадионы в сентябре.
Матч ТВ 12:22
Футбол
Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России
Судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым обслужит полуфинальную встречу Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
Советский спорт 11:03
Армия и оружие
На вооружение Минобороны поступит новый разведывательный беспилотник
В распоряжении Минобороны России появится новый разведывательный беспилотник, который будет относиться к вертолетному типу.
Актуальные Новости 11:06
Футбол
Валерий Карпин: В первом тайме были силы, а во втором подсели
Во втором тайме подсели, пришлось делать вынужденные замены.
Bookmaker-ratings.ru 13:17
Армия и оружие
Ереван сообщил об ударе по машине МЧС с азербайджанского беспилотника
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил в четверг об ударе по машине армянского МЧС с азербайджанского беспилотника.
РИА Новости 12:58
Происшествия
На Украине следователи сымитировали убийство заммэра Черкасс
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сымитировало пропажу и убийство заммэра Черкасс Юрия Ботнара, чтобы выследить заказавшего его депутата.
Газета.Ru 13:28
Политика
Зеленский призвал все партии объединиться для «возвращения территорий»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Верховной раде к годовщине принятия декларации о государственном суверенитете призвал все политические силы страны объединиться ради «возвращения территорий».
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Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54