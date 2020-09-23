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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Путин заявил, что повышение налогов на сверхдоходы оправдано

Повышение налогов на сверхдоходы в сырьевых отраслях является оправданной мерой, заявил президент РФ Владимир Путин 23 сентября в ходе встречи с сенаторами.В источнике
Владимир Путин
Я считаю, это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы. С 1 января 2021 года суммы доходов граждан, превышающие 5 млн рублей в год, будут облагаться повышенным налогом в размере 15%. Это даст дополнительно порядка 60 млрд рублей в бюджет.
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ТАСС

Путин считает оправданным шагом повышение налогов на сверхдоходы

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Путин считает обоснованным повышение некоторых налогов

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Президент назвал оправданным повышение налогов в сырьевой отрасли

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