Путин заявил, что повышение налогов на сверхдоходы оправдано
Повышение налогов на сверхдоходы в сырьевых отраслях является оправданной мерой, заявил президент РФ Владимир Путин 23 сентября в ходе встречи с сенаторами.В источнике
Я считаю, это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы. С 1 января 2021 года суммы доходов граждан, превышающие 5 млн рублей в год, будут облагаться повышенным налогом в размере 15%. Это даст дополнительно порядка 60 млрд рублей в бюджет.
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