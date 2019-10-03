Политика

ТАССТАССПутин заявил, что появление в Азии РСМД США повлечет зеркальный ответ

Появление ракет средней и малой дальности США в Азии повлечет зеркальный ответ и создаст новые угрозы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай".
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