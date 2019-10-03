Политика
ТАССПутин заявил, что появление в Азии РСМД США повлечет зеркальный ответ
Появление ракет средней и малой дальности США в Азии повлечет зеркальный ответ и создаст новые угрозы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай".
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«Хотя бы паузу сделали побольше»: Путин прокомментировал испытания США ранее запрещенной ракеты
Комсомольская правда13:34
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Футбол
«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
RT на русском 16:58
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Экономика
Reuters узнал о переговорах Гуцериева с «Трастом» о долге на ₽140 млрд
Санированный ЦБ банк «Траст» и бизнесмен Михаил Гуцериев обсуждают соглашение об урегулировании долгов на 140 млрд руб. по итогам санации Бинбанка и Рост Банка, передает Reuters со ссылкой на три источника, близких к Гуцериеву и «Трасту».
РБК 16:00
Политика
Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину
Известная телеведущая Ольга Скабеева ответила президенту России Владимиру Путину, призвавшему журналистов намеренно не выставлять Украину в невыгодном свете.
News.ru 17:12
Политика
Опубликовано видео попытки срыва выступления Толстого в ПАСЕ
Неизвестный попытался сорвать выступление главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петра Толстого во время дебатов по протестам в Москве.
RT на русском 12:22
Политика
Путин выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай»
В Сочи прошло основное заседание дискуссионного клуба "Валдай", передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:44
Политика
В Казани ответили Соловьеву, который назвал жителя Татарии мразью
В Татарии прокомментировали слова телеведущего Владимира Соловьева, который кричал на жителя республики во время радиоэфира и называл его мразью.
REGNUM 17:27
Общество
«Магнит» сократит число собственных торговых марок
Второй по обороту в России ретейлер «Магнит» меняет свою стратегию в части собственных торговых марок (СТМ), сообщил РБК представитель компании.
РБК 03:00
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:30
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Здоровье
Смертельную болезнь сына британка определила по фото
Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.
Gazeta.SPb 08:07
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews вчера в 01:58
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Политика
Медведев назвал безуспешными попытки давления на Россию и Кубу
Россия поддерживает требования Кубы о прекращении экономической блокады страны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам переговоров с председателем Государственного совета и Совета министров республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.
Российская газета 14:28
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Тёмные судьбы»
Новая картина про работа-убийцу проигнорирует события трех последних фильмов и продолжит историю "Терминатора 2: Судный день".
Piter.tv вчера в 11:12
Шоу-бизнес
Театр «Ленком» отказал Поргиной в концерте памяти Караченцова
Людмила Поргина ранее договорилась с руководством «Ленкома» о концерте в честь Николая Караченцова.
Территория новостей 14:19
Единоборства
Видео потасовки Емельяненко и Кокляева появилось в Сети
Пользователи Интернета получили возможность увидеть ролик, на котором запечатлена потасовка известного бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и мастера спорта международного класса по тяжелой атлетике Михаила Кокляева.
iReactor 07:38
Политика
Путин рассказал о помощи Китаю в обороне
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия помогла КНР создать специальную систему, которая рассказывает о ракетном нападении.
Газета.Ru 16:29
Энергетика
«Северный поток-2» может быть закончен через полтора месяца
Вести.Ru вчера в 05:07
Происшествия
Первый штраф за курение на балконе грозит жителю Ставрополья
Житель Ставрополья стал одним из первых, кого могут оштрафовать за курение на балконе, повлекшим пожар в многоэтажном доме в городе Изобильном.
Газета.Ru 14:47
Происшествия
Родители изнасиловали дочь вместе с друзьями в Брянской области
News.ru вчера в 13:01
Происшествия
Бывший детдомовец в Самаре получил срок за кражу шоколадок
Промышленный районный суд Самары приговорил к двум годам и семи месяцам колонии общего режима бывшего воспитанника детского дома Игоря Шамина за кражу шоколадок на сумму около 1,5 тысячи рублей.
Народные новости 16:58
Политика
Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена
В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.
Ведомости 12:29
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия вчера в 10:48
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем 15:40