Появление ракет средней и малой дальности США в Азии повлечет зеркальный ответ и создаст новые угрозы. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба "Валдай".

Путин заявил, что появление в Азии РСМД США повлечет зеркальный ответ

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