Российский президент Владимир Путин заявил, что реверсные поставки газа из Европы на Украины невозможны, назвав сообщения о них «полной чушью».

Путин заявил, что реверс газа на Украину из Европы невозможен

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