Политика

ФАНФАНПутин заявил, что реверс газа на Украину из Европы невозможен

Российский президент Владимир Путин заявил, что реверсные поставки газа из Европы на Украины невозможны, назвав сообщения о них «полной чушью».
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Путин назвал чушью реверс газа на Украину из Европы

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