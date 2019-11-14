Политика

ФАНФАНПутин заявил, что реверс газа на Украину из Европы невозможен

Российский президент Владимир Путин заявил, что реверсные поставки газа из Европы на Украины невозможны, назвав сообщения о них «полной чушью».
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Путин вспомнил о «сапогах всмятку» из-за реверса газа на Украину

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Путин заявил о невозможности реверса газа из Европы на Украину

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Путин заявил, что реверс газа на Украину из Европы невозможен

ФАНвчера в 15:51
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В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

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Что Владимир Путин вложил в бразильский саммит 14 ноября президент России Владимир Путин принял участие в саммите лидеров БРИКС в Бразилии.
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Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
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Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства был заключен между Россией и Белоруссией в 1995 г. Он автоматически продлевался каждые пять лет, в ноябре вновь истекает срок действия этого документа.
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