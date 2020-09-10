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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин заявил, что российская экономика восстанавливается с июня

"Начиная с июня, действительно, в России наметилось восстановление экономической динамики", - сказал Путин. Глава государства также отметил, что ВВП России сократился меньше, чем в других странах. Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая.В источнике
С чего всё началось
Глава государства выразил мнение, что достичь таких показателей удалось не только из-за структуры российской экономики, но и во многом благодаря своевременным, точечным и продуманным мерам поддержки бизнеса и граждан, передает пресс-служба Кремля
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Капитал страны10:08
Подробнее о событии
Газета.Ru

Путин заявил, что российская экономика восстанавливается с июня

Газета.Ru06:46
РБК

Путин сравнил данные о сокращении ВВП России с другими странами

РБК07:32
Lenta.ru

Путин увидел восстановление экономики России

Lenta.ru07:16
Интерфакс

Путин заявил о прохождении острой фазы экономического кризиса в РФ

Интерфакс07:00
RT на русском

Владимир Путин заявил о начале восстановления экономики России в июне

RT на русском11:17
Комсомольская правда

Путин: сокращение ВВП России меньше, чем в других странах

Комсомольская правда07:07
РИА Новости

Путин прокомментировал меры по восстановлению экономики

РИА Новости07:09

Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины
РИА Новости06:01
720

Сбербанк в первом полугодии снизил выплаты своим топ-менеджерам

Как объяснили в пресс-службе Сбербанка, сокращение выплат объяснялось «различиями в структуре видов выплат в соответствующих отчетных периодах, а также определенным сокращением размера премиальных выплат, предусмотренным на текущий год».
РБК14:49
1

Послы ЕС вновь приехали домой к нобелевскому лауреату Алексиевич

В четверг сотрудники европейских посольств в Минске вновь приехали домой к нобелевскому лауреату по литературе Светлане Алексиевич, которая накануне сообщила, что в ее квартиру пытаются проникнуть неизвестные люди - предположительно, силовики.
Московский Комсомолец14:53
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Вучич рассказал об извинениях Путина и Лаврова из-за поста Захаровой

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились из-за поста официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в Вашингтон.
РИА Новости15:03
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ФРГ не передавала анализов по Навальному в ОЗХО

Сообщается, что в Техническом секретариате организации подтвердили, что ни 9, ни 10 сентября представители Германии ничего не передавали по Навальному в ОЗХО, кроме письма от статс-секретаря министерства иностранных дел ФРГ.
Вести.Ru14:40
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Военные Турции и Греции провели переговоры

«Сегодня в штаб-квартире НАТО состоялась встреча между военными делегациями Турции и Греции для обсуждения технических вопросов по предотвращению конфликтов в Средиземном море», — приводит Интерфакс сообщение турецкого оборонного ведомства.
RT на русском12:55
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Четвертый мост в Новосибирске построят на год раньше срока

Четвертый мост через реку Обь в Новосибирске должен быть построен к декабрю 2022 года и введен в эксплуатацию к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой, который состоится в 2023 году.
Российская газета05:57
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Трамп продлил режим санкций из-за угрозы вмешательства в выборы в США

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие режима «чрезвычайного положения» (режим санкций) в стране, введенного в сентябре 2018 года, в связи с угрозой иностранного вмешательства, сообщает пресс-служба Белого дома.
Rambler News Service13:33
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Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным

«Призвал европейских коллег к всестороннему сотрудничеству в расследовании инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать подтвержденные факты, а не слухи», — заявил Толстой журналистам по итогам заседания комиссии ПАСЕ по мониторингу.
REGNUM10:53
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