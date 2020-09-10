Путин заявил, что российская экономика восстанавливается с июня
Смотрите также
Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины
Послы ЕС вновь приехали домой к нобелевскому лауреату Алексиевич
Путин потребовал снижения безработицы до 4,7% к концу 2021 года
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
Даниил Медведев победил Андрея Рублева и вышел в полуфинал US Open
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
Магазины пообещали закрыть в случае второй волны коронавируса
На Украине признали «провал спецслужб» по задержанию россиян в Минске
ЕС продлил на полгода санкции в отношении граждан РФ
Путин потребовал снижения безработицы до 4,7% к концу 2021 года
Мишустин сообщил о постепенном восстановлении российской экономики
Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Президент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута
Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом
Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви
Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Айлендерс»
"Начиная с июня, действительно, в России наметилось восстановление экономической динамики", - сказал Путин. Глава государства также отметил, что ВВП России сократился меньше, чем в других странах. Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая.В источнике
С чего всё началось
Глава государства выразил мнение, что достичь таких показателей удалось не только из-за структуры российской экономики, но и во многом благодаря своевременным, точечным и продуманным мерам поддержки бизнеса и граждан, передает пресс-служба Кремля
.
Подробнее о событии