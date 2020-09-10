Путин заявил, что российская экономика восстанавливается с июня
Смотрите также
Путин потребовал снижения безработицы до 4,7% к концу 2021 года
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
Президент Ливана не исключил преднамеренный поджог в порту Бейрута
Под Петербургом собака спасла школьницу от изнасилования
Пашаев заявил, что работал по делу Ефремова бесплатно
ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов
США ввели санкции против трех россиян
Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом
Россия откроет границу с Южной Осетией
Четыре человека погибли при столкновении баржи с лодкой в ХМАО
Актриса Кристина Асмус «разделась на камеру» из-за жары
В Италии найдена самая древняя одомашненная собака
Путин потребовал снижения безработицы до 4,7% к концу 2021 года
ЦБ ожидает падения ВВП России до 5,5%
Мишустин сообщил о постепенном восстановлении российской экономики
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Россия откроет границу с Южной Осетией
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
США ввели санкции против трех россиян
Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом
Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным
Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви
ЕС продлил на полгода санкции в отношении граждан РФ
Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Айлендерс»
Для тушения пожара в порту Бейрута привлекли военные вертолеты
FT: Евросоюз может подать в суд на Великобританию
Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
"Начиная с июня, действительно, в России наметилось восстановление экономической динамики", - сказал Путин. Глава государства также отметил, что ВВП России сократился меньше, чем в других странах. Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая.В источнике
С чего всё началось
Глава государства выразил мнение, что достичь таких показателей удалось не только из-за структуры российской экономики, но и во многом благодаря своевременным, точечным и продуманным мерам поддержки бизнеса и граждан, передает пресс-служба Кремля
.
Подробнее о событии