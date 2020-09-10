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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин заявил, что российская экономика восстанавливается с июня

"Начиная с июня, действительно, в России наметилось восстановление экономической динамики", - сказал Путин. Глава государства также отметил, что ВВП России сократился меньше, чем в других странах. Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая.В источнике
С чего всё началось
Глава государства выразил мнение, что достичь таких показателей удалось не только из-за структуры российской экономики, но и во многом благодаря своевременным, точечным и продуманным мерам поддержки бизнеса и граждан, передает пресс-служба Кремля
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Владимир Путин заявил о начале восстановления экономики России в июне

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Путин прокомментировал меры по восстановлению экономики

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