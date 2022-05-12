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Путин заявил, что рубль в 2022 году демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира

Владимир Путин на совещании
 по экономическим вопросам заявил, что в текущем году курс рубля демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.
Москва 24
Как отметил глава государства, недельная инфляция в России замедляется.
Известия
Санкции США в отношении России, включающие заморозку части золотовалютных резервов, размещенных в западных банках, подорвали доверие к доллару и заставили бизнес переходить на оплату товаров в национальных валютах.
Парламентская газета
Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли.
РИА Новости

Подробнее о событии

Путин сообщил об укреплении рубля
Телеканал 360°07:25
Путин: рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира
Известия07:20
Путин: рубль в 2022 году демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира
Говорит Москва06:57
Путин заявил о лучшей динамике рубля среди всех валют мира
Взгляд.ру07:11
Путин заявил, что курс рубля демонстрирует лучшую в мире динамику
Комсомольская правда07:05
Путин заявил, что рубль в 2022 году демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира
ТАСС07:15
Путин заявил, что рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира
РЕН ТВ06:46

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