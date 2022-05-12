Санкции США в отношении России, включающие заморозку части золотовалютных резервов, размещенных в западных банках, подорвали доверие к доллару и заставили бизнес переходить на оплату товаров в национальных валютах.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил принудительно изъять 99,77% акций Проминвестбанка, принадлежащих «ВЭБ.РФ», и 100% акций Международного резервного банка (МР Банк), принадлежащих Сбербанку.
Еще десять европейских компаний, покупающих российский газ, открыли счета в «Газпромбанке» — таким образом, общее количество клиентов, готовых платить за топливо рублями, удвоилось, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.