Политика
ИнтерфаксПутин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 19:20, Вашингтон
Общество
50 священников РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»
Открытое письмо священников РПЦ в защиту фигурантов «московского дела» опубликовал сайт «Правмир».
REGNUM 18:28
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Происшествия
Суд изъял имущество бывшего главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский городской суд поддержал иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
RT на русском 09:52
Шоу-бизнес
О возвращении мужа Заворотнюк на лед рассказала Навка
Фигуристка Татьяна Навка рассказала о планах привезти шоу "Руслан и Людмила" в Санкт-Петербург осенью 2019 года.
Газета.Ru 10:48
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий вчера в 10:44
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН 10:11
Общество
В России могут измениться правила ухода в отпуск
Россияне скоро смогут уходить в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru вчера в 10:48
Политика
США и их союзники активировали «пакт Рио» из-за ситуации в Венесуэле
«Соединённые Штаты и наши партнеры прибегают к Межамериканскому договору о взаимной помощи («пакту Рио»), который сделает возможными дальнейшие коллективные действия по противодействию угрозе, создаваемой бывшим режимом Николаса Мадуро для венесуэльского народа и региона», — сообщили в Госдепе.
RT на русском 17:54
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Космос
«Роскосмос» может вернуть пистолет в экипировку космонавтов
Реальное время 15 сентября в 23:45
Футбол
«Боруссия» и «Барселона» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов
Дортмундская "Боруссия" и каталонская "Барселона" сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 17:15
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
Megaobzor.com вчера в 10:09
Политика
Один из главных активов Порошенко арестован судом
Бывший соратник Виктора Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что Печерский районный суд Киева арестовал завод "Кузница на Рыбальском", который принадлежит экс-президенту Украины Петру Порошенко.
Pravda.Ru 09:07
Гаджеты
Российские цены на iPhone 11 оказались самыми высокими в мире
Сравнив стоимость новых iPhone в разных странах мира, специалисты пришли к выводу, что в России на него установлена самая высокая цена. iPhone 11 Pro iPhone 11 (справа).
KM.ru 11:30
Политика
В Совфеде оценили демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал демарш украинской делегации на заседании ОБСЕ в Варшаве во время выступления журналистки из Крыма.
RT на русском 14:00
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Энергетика
Нефть незначительно подешевела после роста котировок на 15%
Цены на нефть во вторник корректируются вниз после рекордного за последнее время скачка, вызванного атаками на объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии.
Российская газета 02:43
Киберспорт
Роман Дворянкин: «На сегодняшний день RodjER — в составе Virtus.pro»
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что Владимир RodjER Никогосян остается участником состава по Dota 2. Об этом он написал в твиттере.
CyberSport.ru 14:46
Происшествия
В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал
Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 18:36
Культура
Ольга Серябкина ответила на обвинения певицы Наргиз
Участница музыкального лейбла звукозаписи MALFA Ольга Серябкина ответила на заявление певицы Наргиз.
OAnews вчера в 12:54
Футбол
«Зенит» сыграл в гостях вничью с «Лионом» в Лиге чемпионов
Санкт-петербургский "Зенит" стартовал на групповом этапе Лиги чемпионов, обменявшись на выезде голами с французским "Лионом" и потеряв из-за травмы своего бомбардира Сердара Азмуна.
Газета.Ru 15:54
Политика
Экзитполы показали отставание партии Нетаньяху от основного конкурента
Экзитполы, которые продемонстрировал «13 канал» также показали преимущество блока Ганца, который набирает 33 места против 31 у партии Нетаньяху .
РБК 15:36
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Кино
«Щегол» Warner Bros. стартовал с одним из худших результатов в истории
Экранизация популярного романа "Щегол" студии Warner Bros. продемонстрировала одни из худших стартов в истории американского проката.
Kinonews.ru 02:18
Армия и оружие
Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает «разрабатывать и развертывать» новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Известия 15:55
Хоккей
Профсоюз игроков НХЛ отказался досрочно выходить из соглашения с лигой
Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) не станет досрочно завершать коллективное трудовое соглашение с Национальной хоккейной лигой (НХЛ), передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 18:54